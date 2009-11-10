Правительство Германии снижает налоги

От законопроекта о снижении налогов, принятого правительством ФРГ, выиграют семьи с детьми, предприниматели и представители гостиничного бизнеса, сообщает Немецкая волна. Однако оппозиция и профсоюзы выступили с его критикой.

В ходе заседания кабинета министров Германии 9 ноября был принят законопроект о снижении налогов с родителей несовершеннолетних детей, предпринимателей, людей, вступивших в права наследования. В соответствии с этим документом, с 2010 года сумма налогов, ежегодно взимаемых с представителей этих групп, будет на 8,5 миллиарда евро меньше, сообщает агентство АР. Таким образом, правительственная коалиция в составе партий ХДС/ХСС и СвДП начала выполнять предвыборные обещания по снижению налогового бремени.

Больше всего от принятия нового закона выиграют семьи с детьми. Благодаря тому, что сумма их годового заработка, не облагаемого налогом, увеличится с 6024 до 7008 евро, семейный доход по стране возрастет на 4,6 миллиарда евро. Сумму детских пособий, так называемых Kindergeld, также планируется увеличить. С 2010 года за первого и второго ребенка государство будет платить 184 евро в месяц, за третьего ребенка - 190 евро, за четвертого и каждого последующего - 215 евро в месяц.

"Финансово-политический авантюризм"

Несмотря на привлекательность нового законопроекта, оппозиция и профсоюзы выступили с критикой в его адрес, отмечает агентство dpa. Представители СДПГ обвинили правительственную коалицию в "безответственном, финансово-политическом авантюризме". Объединение немецких профсоюзов в свою очередь заявило, что новый закон будет способствовать не росту доходов населения, а повышению уровня бедности в стране.

Новый законопроект является частью так называемого закона об ускорении экономического развития, который стал третьим антикризисным пакетом, принятым правительством Германии за последний год. Он вступит в силу с 1 января 2010 года.