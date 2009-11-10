Нефть вновь превысила 80 долл. за баррель

Нефть вновь превысила рубеж $80 за баррель на фоне снижения доллара и ослабления урагана "Ида", проходящего через Мексиканский залив, где находятся нефтедобывающие платформы. сообщает Рейтер.

В 17.55 МСК американская легкая нефть подорожала на $0,72 по сравнению с ценой закрытия понедельника до $80,15 за баррель, а нефть Brent прибавила $0,78 до $78,55 за баррель.

Ураган "Ида", из-за которого добыча нефти в Мексиканском заливе сократилась на 29,6 процента, а газа - на 27,5 процента, уже не представляет серьезной угрозы, но нефтяные компании ждут, пока он покинет район залива.

Поддержку цене нефти также оказывают доллар, рухнувший в понедельник до 15-месячного минимума к валютной корзине, и золото, чья цена держится выше $1.100 за унцию.

"Мы стараемся удержать цену нефти на уровне, достигнутом благодаря урагану, но главные причины того, что цена не падает - это слабый доллар и золото выше $1.100", - сказал брокер Bache Commodities Кристофер Белью.

Международное энергетическое агентство (IEA) во вторник опубликовало ежегодный доклад, в котором прогнозирует, что потребление энергоносителей в мире будет стремительно расти в следующие 20 лет, если правительства не договорятся об ограничении выбросов углекислого газа.

Рынок вяло отреагировал на доклад, потому что, как сказал старший аналитик по нефти BNP Paribas Гарри Чилингирян, IEA "пытается заглянуть на 20 лет вперед", а краткосрочные движения рынка зависят от доллара, фондовых рынков и решений центробанков.

Еженедельный отчет о запасах нефти и нефтепродуктов в США Американского института нефти выйдет как обычно поздно вечером во вторник, а данные Управления энергетической информации выйдут на день позже обычного - в четверг - в связи с празднованием Дня ветеранов в среду. Аналитики предполагают, что запасы нефти в США на прошлой неделе незначительно выросли из-за роста импорта.