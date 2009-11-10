Ющенко отказал в кредитах «Украгролизингу» и «Укрмедснабу»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО остановил действие ряда постановлений Кабинета Министров относительно привлечения кредитов некоторыми государственными компаниями.

Об этом говорится в указе Президента, размещенном на его официальном сайте.

Президент напомнил, что Кабинет Министров Украины 14 октября 2009 года издал постановление №1090 «О привлечении Национальной акционерной компанией «Украгролизинг» в 2009 году кредитов под государственные гарантии для реализации инвестиционных проектов, связанных с закупкой сельскохозяйственной техники отечественного производства», которым согласился с предложением Министерства аграрной политики Украины о привлечении НАК «Украгролизинг» под государственные гарантии кредитов в сумме, не превышающей 1,3 млрд. грн., с уплатой процентной ставки по ним за счет средств Стабилизационного фонда для реализации инвестиционных проектов, связанных с закупкой сельскохозяйственной техники отечественного производства, использумой для производства сельскохозяйственной продукции.

Также 14 октября 2009 года Кабмин издал постановление №1092 «О привлечении государственным предприятием для снабжения медицинских учреждений «Укрмедснаб» в 2009 году иностранного кредита для реализации инвестиционного проекта на предмет обеспечения лечебно-профилактических учреждений медицинским и другим оборудованием, транспортными средствами, изделиями медицинского назначения и лекарственными препаратами под государственную гарантию». Данным постановлением Кабмин согласился с предложением Министерства здравоохранения Украины на привлечение кредита в сумме, которая не превышает 500 млн. долл., путем заключения договора между корпорацией «Ргіvаtе Ехрогt Funding Соrрогаtion» (РЕFСО) как кредитором под гарантийное покрытие Экспортно-импортного Банка США и государственным предприятием для снабжения медицинских учреждений «Укрмедснаб» как заемщиком для реализации инвестиционного проекта относительно обеспечения лечебно-профилактических учреждений медицинским и другим оборудованием, транспортными средствами, изделиями медицинского назначения и лекарственными препаратами под государственную гарантию. При этом Кабинет Министров поручил Министерству финансов Украины обеспечить обслуживание и погашение кредита, предоставленного под государственную гарантию, внесение других платежей, связанных с реализацией инвестиционного проекта, за счет средств, которые будут предусматриваться Министерству здравоохранения Украины на указанные цели в Государственном бюджете Украины на 2010 и последующие годы. В это постановления 21 октября 2009 года постановлением Кабинета министров Украины №1131 внесен ряд изменений.

Президент считает, что эти постановления не отвечают Конституции Украины.

Также глава государства напоминает, что законом «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» установлено, что в 2009 году государственные гарантии предоставляются Кабмину в целом в объеме, не превышающем 37.000.000 тыс. гривен (часть первая ст. 14).

После издания указанных постановлений правительством взято обязательств о предоставлении государственных гарантий по кредитам на сумму свыше 50 млрд. грн., что значительно превышает объем гарантий, предусмотренный законом о госбюджете-2009 год.

Исходя из этого, Президент остановил действие вышеупомянутых постановлений Кабинета Министров Украины.