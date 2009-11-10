Доллар и евро понизились
18:53, 10 ноября 2009Финансы
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Официальный курс НБУ на 11 ноября
Официальный курс НБУ на 11 ноября: 100 USD – 799.0000 грн.; 100 EUR – 1195.7834 грн.; 10 RUR – 2.7802 грн.
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 11 ноября НБУ установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 799.0000 (на 10 ноября – 799.0300)
100 EUR – 1195.7834 (на 10 ноября – 1197.2666)
10 RUR – 2.7802 (на 10 ноября – 2.7696)
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