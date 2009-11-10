Доллар и евро понизились

18:53, 10 ноября 2009
Финансы
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Официальный курс НБУ на 11 ноября

Официальный курс НБУ на 11 ноября: 100 USD – 799.0000 грн.; 100 EUR – 1195.7834 грн.; 10 RUR – 2.7802 грн.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 11 ноября НБУ установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 799.0000 (на 10 ноября – 799.0300)

100 EUR – 1195.7834 (на 10 ноября – 1197.2666)

10 RUR – 2.7802 (на 10 ноября – 2.7696)

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