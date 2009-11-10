Страны ЕС намерены сократить дефициты бюджетов

Министры финансов стран-членов Европейского Союза (ЕС) намерены приступить к сокращению дефицита бюджетов самое позднее к 2011 году, несмотря на необходимость экономических стимулов для поддержания темпов восстановления экономики от жесточайшей за шесть десятилетий рецессии, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление глав Минфинов ЕС по результатам встречи в Брюсселе во вторник.

"Несмотря на то, что экономическая политика должна быть по-прежнему направлена на стимулирование роста, также очень важно начать вырабатывать и обсуждать план по сокращению мер экономической поддержки, - заявил на встрече Андерс Борг, министр финансов Швеции, страны, председательствующей в этом полугодии в ЕС. - Ситуация с государственными финансами будет ухудшаться быстрыми темпами, если мы сохраним неизменной нашу политику и не скорректируем фискальную систему".

Правительства стран Европы потратили миллиарды евро на поддержку экономического роста и спасение рабочих мест. Согласно прогнозам Еврокомиссии, средний дефицит бюджета в странах еврозоны подскочит до рекордных 6,9% от ВВП в следующем году, при этом все 16 стран из еврозоны превысят установленный в ЕС предел для дефицита бюджета, установленный на уровне в 3% от ВВП. Как ожидается, уровень безработицы достигнет 10,9% в 2011 году, что станет максимальны показателем с 1995 года.

"Особенно важно не допустить закрепления цикличной безработицы, - отметили министры финансов в своем заявлении. - Сокращение долгосрочной безработицы и увеличение числа занятых будут иметь положительный эффект на структуру бюджетов а также на потенциально возможный уровень ВВП". Министры также заявили, что правительства "должны сосредоточить свое внимание на стратегиях устойчивого развития"при работе с государственными бюджетами.