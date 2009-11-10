Мониторинговый комитет по сотрудничеству с МВФ не нашел консенсуса

Мониторинговый комитет по выполнению условий программы сотрудничества с МВФ на своем заседании во вторник не смог найти консенсуса относительно пакета экономических мер, призванных возобновить сотрудничество с МВФ, сообщил журналистам первый заместитель главы секретариата президента Александр Шлапак.

"МВФ как кредитор приходит в государства, которые имеют определенные финансовые трудности и предоставляет... помощь при условии, что государство в течение короткого времени - напомню, что стендбай предоставляется на два года, делает чрезвычайные усилия для того, чтобы исправить ситуацию",- сказал Шлапак.

Шлапак напомнил, что ранее МВФ сделал диагностику страны и определил три главные проблемы. "Это - проблема фискального бюджета, это - проблема банковского сектора и это - проблема энергетического сектора. Вместе с МВФ мы наработали перечень тех реформ, которые должны быть осуществлены для того, чтобы на протяжении двух лет мы могли и средства вернуть МВФ, и не накапливать дальше проблем. Так вот нужен Украине транш МВФ только при условии, что мы будем выполнять взятые на себя обязательства",- отметил Шлапак, добавив, что "пока что мы этого не делаем".

По словам Шлапака, в настоящее время закон о повышении социальных стандартов не является основным препятствием для повышения транша МВФ. В то же время вице-премьер Украины Григорий Немыря отметил, что реализация закона о социальных стандартах приведет к непозволительному росту дефицита бюджета.

Немыря отметил, что позитивно оценивает заседание мониторингового комитета и надеется, что Президент Украины Виктор Ющенко прислушается к предложениям правительства относительно коррекции бюджета. "Это более чем двухчасовое обсуждение конкретных шагов, которые нужно сделать для того, чтобы продолжить программу сотрудничества с МВФ, является абсолютным позитивом",- сказал Немыря, добавив, что в то же время было бы преждевременно говорить о преодолении всех противоречий.

Главным из противоречий он назвал "разное видение последствий принятия закона о минимальных социальных стандартах как для фискальной ситуации на конец этого года, так и на бюджет 2010 года". По словам вице-премьера, по оценкам правительства, такие последствия "могут минимально составить до 2,5% добавочно к дефициту бюджета, а максимально - 7%". "Ни максимальные, ни минимальные последствия не приемлемы для МВФ",- сказал он.

Тем не менее, вице-премьер выразил надежду на то, что решение будет найдено и сотрудничество с МВФ продолжится. "Если в последующие дни...мы достигнем компромисса тут внутри между собой (между президентом, правительством, Нацбанком и Верховной радой) и согласуем это с миссией МВФ, тогда через две недели после этого может состояться заседание совета директоров МВФ",- сказал Немыря, добавив, что при благоприятном развитии событий самый ранний срок заседания - конец ноября, начало декабря, сообщает РИА Новости.