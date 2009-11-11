Гейтнер: США "заинтересованы в сильном долларе"

Министр финансов США Тимоти Гейтнер заявил, что сильный доллар важен для американской экономики, сообщает k2kapital со ссылкой на BBC News.

Это заявление Гейтнер сделал в Токио во время встречи с японскими журналистами, стараясь успокоить азиатские страны, испытывающие беспокойство на фоне ослабевшей в последнее время американской валюты.