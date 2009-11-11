Доллар подешевел к евро и иене

Доллар США подешевел к евро, иене в ходе азиатских торгов в среду. Европейская валюта выросла к американской до $1,5002 - по сравнению с $1,4985 днем ранее. В паре доллар/иена "американец" подешевел до 89,60 с 89,91 иен, сообщает k2kapital.

USD Index, измеряющий курс доллара по отношению к корзине из 6 валют, понизился на 0,1% до 74,897 пункта - самого низкого значения с августа 2008 года.