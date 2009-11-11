Цена на золото удерживается на рекордной отметке

Цена на золото на торгах на Лондонской бирже металлов во вторник удержалась около рекордной отметки в 1,1 тысячи долларов за тройскую унцию, сообщает РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

На торгах во вторник цена на золото составила 1102,3 долларов за тройскую унцию после рекордного значения в 1110,85 долларов, зафиксированного на прошлой торговой сессии, что было обусловлено решением индийского правительства купить половину объема золота, предложенного Международным валютным фондом к продаже.

Один из крупнейших инвестбанков мира Goldman Sachs отмечает, что уверенный рост на рынке сырьевых товаров в последнее время отражает долгожданные признаки улучшения основных экономических показателей на фоне растущего небывалыми темпами спроса в развивающихся странах вместе с улучшением фундаментальных экономических показателей в развитых странах.

Goldman Sachs также указывает на тот факт, что продолжающийся переход центральных банков и правительств из положения продавцов в положение покупателей золота, продолжает поддерживать рынок, и что ценовые риски по-прежнему остаются на высоком уровне, несмотря на рост цен на золото в последнее время.