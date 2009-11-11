ФРС ждет слабого восстановления экономики США

Высокий уровень безработицы и неохотно расстающиеся с деньгами потребители, вероятно, станут причиной слабого и неравномерного восстановления американской экономики, заявили во вторник сразу несколько представителей ФРС, сообщает Рейтер.

Это означает, что ключевая ставка, сейчас находящаяся на самой низкой в истории отметке, останется неизменной в обозримом будущем.

"Сила и устойчивость развития под вопросом, - сказала Джанет Йеллен, президент ФРБ Сан-Франциско. - Высокая безработица, слабый рост числа рабочих мест и незначительное повышение зарплат - набор факторов для медленного роста потребительских расходов и вялого восстановления".

Соглашаясь с ней, Ричард Фишер, глава ФРБ Далласа, назвал в числе других рисков плохое состояние рынка коммерческой недвижимости и серьезную зависимость от государственных стимулов.

Экономика США выросла в третьем квартале 2009 года на 3,5 процента, выйдя их худшей рецессии за десятилетия. Но ситуация на рынке труда остается удручающей: уровень безработицы в октябре подскочил до 10,2 процента, максимального показателя с 1983 года. Экономисты ожидают, что к середине 2010 года безработица достигнет 10,5 процента.

РИСКИ НИЗКОЙ СТАВКИ

Фишер заявил, что помнит о том, что обещание Центробанка удерживать ставку на самом низком рубеже в течение "продолжительного периода" может вызвать нежелательную спекулятивную деятельность на финансовых рынках.

"Если это начнет оказывать беспорядочное влияние на рынки, я буду ждать, что Комитет по операциям на открытом рынке и другие власти разработают соответствующие меры защиты, - сказал он. - До настоящего времени доллар не подвергался беспорядочному обесцениванию".

Некоторые аналитики опасаются, что более быстрое падение доллара, который недавно достиг 15-месячного минимума, может подорвать работу мировых рынков.