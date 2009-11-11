Рост ВВП Франции в 3 кв. составил не менее 1%

10:56, 11 ноября 2009
Финансы
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Франция. По предварительным данным, рост ВВП страны за третий квартал 2009 года составил не менее 1%, по сравнению со вторым кварталом текущего года. 

Французская экономика наращивает ВВП. Интересно то обстоятельство, что рост происходит на фоне падения промышленного производства. В данном случае экономику Франции вытягивают не товары, а возросший объем работ и услуг.

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