Рост ВВП Франции в 3 кв. составил не менее 1%
10:56, 11 ноября 2009Финансы
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Франция. По предварительным данным, рост ВВП страны за третий квартал 2009 года составил не менее 1%, по сравнению со вторым кварталом текущего года.
Французская экономика наращивает ВВП. Интересно то обстоятельство, что рост происходит на фоне падения промышленного производства. В данном случае экономику Франции вытягивают не товары, а возросший объем работ и услуг.
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