Рост ВВП Франции в 3 кв. составил не менее 1%

Франция. По предварительным данным, рост ВВП страны за третий квартал 2009 года составил не менее 1%, по сравнению со вторым кварталом текущего года.

Французская экономика наращивает ВВП. Интересно то обстоятельство, что рост происходит на фоне падения промышленного производства. В данном случае экономику Франции вытягивают не товары, а возросший объем работ и услуг.