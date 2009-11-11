Уманский: Задержка 4-го транша МВФ не повлияет на валютный рынок

Задержка с выделением 4-го транша кредита МВФ не повлияет на ситуацию на валютном рынке Украины в ближайшие месяцы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявил и.о. министра финансов Игорь УМАНСКИЙ.

«С точки зрения ресурса и баланса валютной позиции и возможности обеспечить равновесие на валютном рынке, этот транш не является принципиальным для Украины», - сказал И.УМАНСКИЙ.

Он отметил, что золотовалютные резервы Нацбанка и монетарная база на сегодняшний день позволяют «абсолютно спокойно пройти не только конец года, но и первый квартал (следующего – УНИАН)».

«Поэтому в этом смысле я не вижу никаких рисков на самом деле для экономики и валютного курса», - сказал И.УМАНСКИЙ.

При этом и.о. министра подчеркнул, что на сегодняшний день нет официальной информации МВФ о позиции по выделению очередного транша. «Официальной позиции и заявлений МВФ о задержке или приостановлении программы на сегодняшний день нет. Поэтому мы сейчас в нормальном рабочем процессе пересмотра программы», - сказал И.УМАНСКИЙ.

При этом он отметил, что Совет директоров МВФ планировал рассмотреть вопрос выделения очередного транша кредита Украине 30 ноября, а 15 ноября – это та дата, на которую Украина просила перенести рассмотрение этого вопроса. «15 (ноября) это та дата, которую мы просили с целью ускорить рассмотрение вопроса», - сказал И.УМАНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, с 12 по 24 октября т.г. миссия МВФ находилась в Киеве. Эксперты МВФ оценивали выполнение показателей критериев эффективности программы stand-by согласно Меморандуму об экономической и финансовой политике от 23 июля т.г., подписанному между Украиной и МВФ.

25 октября было обнародовано заявление Международного валютного фонда, в котором МВФ выразил надежду, что закон о повышении соцстандартов будет ветирован Президентом Украины, поскольку он противоречит программе сотрудничества.

30 октября Президент В.ЮЩЕНКО подписал Закон Украины «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы».

7 ноября директор-распорядитель МВФ Доминик СТРОСС-КАН заявил в интервью западным СМИ, что Фонд продолжит сотрудничество с Украиной только после завершения президентских выборов, которые запланированы на январь 2010 года.

Справка УНИАН. Международный валютный фонд (МВФ) в ноябре 2008 года принял решение о предоставлении Украине двухгодичной программы кредитования stand-by на сумму около 16,4 млрд. долл. и предоставил первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долл.

12 мая в Украину поступили 2,8 млрд. долл. второго транша кредита МВФ.

Часть второго транша в размере 1,5 млрд. долл. направлена непосредственно в Государственный бюджет Украины для финансирования внешних долговых обязательств правительства.

Третий транш составил 3,3 млрд. долл. вместо планировавшихся 3,2 млрд. долл. Четвертый транш в объеме 3,8 млрд. долл. МВФ планировал предоставить Украине до конца 2009 года.