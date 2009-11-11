Положительное сальдо платежного баланса Японии выросло на 0,2%
11:03, 11 ноября 2009Финансы
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Япония. Положительное сальдо платежного баланса страны в сентябре увеличилось на 0,2%, по сравнению с уровнем годичной давности, и составило 1,57 трлн иен (17,5 млрд долл.). В сентябре экспорт Японии упал на 32,1%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но это оказалось меньше августовских 37,1%.
Восстановить полностью экспортный потенциал в условиях кризиса очень сложно. Поэтому замедление темпов падения объемов экспорта - успех японской экономики.
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