Положительное сальдо платежного баланса Японии выросло на 0,2%

Япония. Положительное сальдо платежного баланса страны в сентябре увеличилось на 0,2%, по сравнению с уровнем годичной давности, и составило 1,57 трлн иен (17,5 млрд долл.). В сентябре экспорт Японии упал на 32,1%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но это оказалось меньше августовских 37,1%.

Восстановить полностью экспортный потенциал в условиях кризиса очень сложно. Поэтому замедление темпов падения объемов экспорта - успех японской экономики.