Зарплаты и пенсии с 1 ноября будут начисляться по новым стандартам

Правительство будет выполнять закон о повышении социальных стандартов, и расчеты зарплат и пенсий будут проводиться с учетом увеличения их минимальных размеров, однако в государственном бюджете на 2009 год не предусмотрены средства на выплату в полном объеме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил и.о. министра финансов Игорь УМАНСКИЙ.

«Дополнительные расходы, которые будут иметь место в связи с принятием этого закона, они не учтены в проекте закона, поданного Президентом… После вступления в силу закона с 1 ноября, у нас возникают обязательства эти доплаты делать, вместе с этим, изменениями в госбюджет они, к сожалению, не предусмотрены», - сказал И.УМАНСКИЙ.

И.о. министра также отметил, что для выплаты зарплат и пенсий с учетом их повышенных минимальных размеров могут быть использованы средства МВФ – при согласии Фонда.

«Они (средства МВФ – УНИАН) могут быть задействованы, если МВФ примет решение как исключение, а совет директоров уже дважды принимал такое решение, о направлении этих денег на финансирование дефицита бюджета… Для государственного бюджета это было бы дополнительным ресурсом, но это не является нормой и практикой работы (МВФ – УНИАН)», - сказал И.УМАНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, Законом Украины "Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы" с 1 ноября 2009 года повышен прожиточный минимум на одного человека до 701 грн., а для нетрудоспособных – до 573 грн. В связи с этим возникла дополнительная потребность в средствах Пенсионного фонда Украины на выплату пенсий в текущем году в объеме 717 млн. грн. и на выплату социальной помощи в сумме 100 млн. грн.

Верховная Рада 6 ноября внесла изменения в Госбюджет-2009, касающиеся обеспечения выплаты повышенных пенсий и соцстандартов.

Законом предусматривается определить источником покрытия дополнительной потребности в ресурсах Пенсионного фонда Украины средства Государственного бюджета и увеличить расходы Госбюджета по программе «Покрытие дефицита средств Пенсионного фонда Украины для выплаты пенсий» на сумму 717 млн. грн. Предусматривается также увеличить объем субвенции из госказны местным бюджетам на выплату помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства, детям-инвалидам и временной государственной помощи детям на 100 млн. грн.

Увеличение расходов по указанным бюджетным программам предлагается осуществить за счет уменьшения на соответствующую сумму предусмотренного законом объема финансирования расходов на обслуживание внутреннего государственного долга, учитывая фактическую экономию ресурса на указанную цель.