Эксперт: Перенос транша МВФ не будет иметь негативных последствий

Вероятный перенос сроков получения очередного транша кредита Международного валютного фонда (МВФ) на I квартал 2010 года не будет иметь негативных последствий для экономики Украины.

Такое мнение корреспонденту УНИАН высказал эксперт Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Ильдар ГАЗИЗУЛЛИН.

«Если этот транш будет в первом квартале следующего года, то в принципе негативного влияния отсрочки получения средств для экономики Украины не будет», - сказал он.

По его словам, это связано с тем, что основные платежи и, соответственно, повышенный спрос на валюту приходится именно на первый квартал.

И. ГАЗИЗУЛЛИН считает, что правительство Украины найдет ресурсы для покрытия своих обязательств в четвертом квартале 2009 года, включая расчеты за российский газ и финансирование дефицита бюджета.

В то же время эксперт отметил, что негативных последствий удастся избежать, только если будет полная уверенность в том, что Украина и МВФ таки продолжат сотрудничество и в первом квартале транш будет выделен.

Если же МВФ прекратит сотрудничество с Украиной, то основным последствием такого решения может стать более значительная, чем предполагалось, девальвация гривни. Кроме того, без 3,8 млрд. долл. последнего транша МВФ Украине будет труднее решать проблемы, связанные с деятельностью НАК «Нафтогаз Украины», Пенсионного фонда, а также усложнит проведение выплат по внешним займам корпоративному сектору в связи с ограниченным предложением валюты.

«Спрос на иностранную валюту в следующем году будет таким же значительным, как и в этом, при этом предложение валюты будет ограничено. Мы не ожидаем, что в следующем году экспорт и приток капитала будут настолько большими, чтобы перекрыть спрос на валюту», - сказал И.ГАЗИЗУЛЛИН.

Как сообщал УНИАН, с 12 по 24 октября т.г. миссия МВФ находилась в Киеве. Эксперты МВФ оценивали выполнение показателей критериев эффективности программы stand-by согласно Меморандуму об экономической и финансовой политике от 23 июля т.г., подписанному между Украиной и МВФ.

25 октября было обнародовано заявление Международного валютного фонда, в котором МВФ выразил надежду, что закон о повышении соцстандартов будет ветирован Президентом Украины, поскольку он противоречит программе сотрудничества.

30 октября Президент В.ЮЩЕНКО подписал Закон Украины «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы».

7 ноября директор-распорядитель МВФ Доминик СТРОСС-КАН заявил в интервью западным СМИ, что Фонд продолжит сотрудничество с Украиной только после завершения президентских выборов, которые запланированы на январь 2010 года.

10 ноября представительство МВФ в Украине распространило разъяснение текущих отношений МВФ с Украиной, в котором указывалось, что МВФ готов к сотрудничеству с Украиной при условии достижения консенсуса всеми ветвями власти.

Справка УНИАН. Международный валютный фонд в ноябре 2008 года принял решение о предоставлении Украине двухгодичной программы кредитования stand-by на сумму около 16,4 млрд. долл. и предоставил первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долл.

12 мая в Украину поступили 2,8 млрд. долл. второго транша кредита МВФ.

Часть второго транша в размере 1,5 млрд. долл. направлена непосредственно в Государственный бюджет Украины для финансирования внешних долговых обязательств правительства.

Третий транш составил 3,3 млрд. долл. вместо планировавшихся 3,2 млрд. долл. Четвертый транш в объеме 3,8 млрд. долл. МВФ планировал предоставить Украине до конца 2009 года.