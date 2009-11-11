Убытки украинских банков за 10 мес. - 18,2 млрд.грн. (в 2008 – 19,7 млрд.грн.)

Украина. По итогам десяти месяцев 2009 года убытки банков составили 18,2 млрд.грн. По итогам десяти месяцев 2008 года убытки составляли 19,7 млдр. грн.

Уменьшение убытков украинских банков было достигнуто за счет сокращения «плохих» активов как путем взыскания долгов, так и продажи заложенного имущества. Процесс по улучшению кредитного портфеля украинских банков медленно, но идет.