ФРС США хотят лишить функций надзора за банками

Председатель сенатского банковского комитета в конгрессе США Кристофер Додд (Christopher Dodd) представил накануне радикальный проект реформы системы финансового регулирования в стране, сообщает k2kapital.

Его законопроект, насчитывающий свыше 1100 страниц, предусматривает, в частности, лишение американского центрального банка - Федеральной резервной системы США - функций банковского надзора. Взамен Додд предлагает учредить новую Администрацию по регулированию финансовых институтов. По его замыслу, помимо ФРС, еще три специализированных федеральных надзорных органа должны передать ей свои полномочия.

Кроме того, он выступает за создание нового Агентства по финансовой стабильности, которое бы осуществляло мониторинг системных рисков, и Агентства по финансовой защите потребителей.