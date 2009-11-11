Прекращение сотрудничества с МВФ подорвет имидж Украины

Прекращение сотрудничества Международного валютного фонда (МВФ) с Украиной негативного отразится на имидже страны.

Такое мнение в беседе с корреспондентом УНИАН, высказал директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь БУРАКОВСКИЙ на пресс-конференции сегодня.

«Будем исходить из того, что украинская экономика и украинское государство без этого не умрет. Но проблема заключает в том, что эти деньги чрезвычайно нужны для поддержки, прежде всего, государственного бюджета с одной стороны, а с другой стороны сотрудничество с МВФ имеет весьма важное демонстрационное значение», - отметил И.БУРАКОВСКИЙ.

Если сотрудничество с МВФ продолжится, говорит эксперт, то Украина может рассчитывать на порядка 500 млн. евро помощи со стороны Европейского союза, с учетом того, что эта помощь четко привязана к наличию и эффективной реализации программы сотрудничества с МВФ.

Кроме того, по словам И.БУРАКОВСКОГО, прекращение сотрудничества с МВФ «не отпугивает, добавит головной боли потенциальным инвесторам и тем бизнесменам, которые уже сегодня присутствуют на территории Украины». Это связано с тем, что международные рейтинговые агентства могут пересмотреть суверенные рейтинги Украины, что в свою очередь в некоторой степени осложнит работу бизнеса, прежде всего в части привлечения ресурсов.

«Теперь если мы будем выходить на внешние рынки заимствований, то понятно что соответствующие рейтинги означают, что мы вынуждены предлагать более высокую доходность, то есть заимствовать деньги на достаточно жестких условиях», - говорит И.БУРАКОВСКИЙ.

Также он считает, что прекращение сотрудничества с МВФ будет создавать проблемы в переговорах о реструктуризации тех или иных долгов, прежде всего гарантированных государством и понятно, ведь такая реструктуризация будет более жесткой, чем она была бы в условиях сотрудничества с МВФ.

При этом главным негативом, по мнению И.БУРАКОВСКОГО, является тот факт, что Украина сегодня позиционирует себя как страна, которая не выполняет взятые на себя обязательства.

«Украина позиционирует себя с этой ситуации как страна, которая не имеет единой точки зрения на экономическую политику и не может реализовывать соответствующие международные договоренности. Это очень плохо с учетом того, что на сегодня Украина не является страной, которую все обязаны спасать», - говорит БУРАКОВСКИЙ.

Он подчеркнул, что проблема на сегодня не в МВФ, а в Украине. Власти всех стран в условиях кризиса демонстрируют консолидированную позицию и идут на соответствующие, в том числе и непопулярные меры, для того чтобы стабилизировать экономическую ситуацию. В Украине же такой позиции нет.

«Поведение Украины в этом контексте вызывает, мягко говоря, недоумение. В этом плане, как мне кажется, лучше демонстрировать пример жесткого исполнения своих обязательств, нежели гордиться тем, что мы не выполняем свои обязательства, да еще и недовольны всем миром», - подчеркнул И. БУРАКОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, с 12 по 24 октября т.г. миссия МВФ находилась в Киеве. Эксперты МВФ оценивали выполнение показателей критериев эффективности программы stand-by согласно Меморандуму об экономической и финансовой политике от 23 июля т.г., подписанному между Украиной и МВФ.

25 октября было обнародовано заявление Международного валютного фонда, в котором МВФ выразил надежду, что закон о повышении соцстандартов будет ветирован Президентом Украины, поскольку он противоречит программе сотрудничества.

30 октября Президент В.ЮЩЕНКО подписал Закон Украины «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы».

7 ноября директор-распорядитель МВФ Доминик СТРОСС-КАН заявил в интервью западным СМИ, что Фонд продолжит сотрудничество с Украиной только после завершения президентских выборов, которые запланированы на январь 2010 года.

10 ноября представительство МВФ в Украине распространило разъяснение текущих отношений МВФ с Украиной, в котором указывалось, что МВФ готов к сотрудничеству с Украиной при условии достижения консенсуса всеми ветвями власти.

Справка УНИАН. Международный валютный фонд (МВФ) в ноябре 2008 года принял решение о предоставлении Украине двухгодичной программы кредитования stand-by на сумму около 16,4 млрд. долл. и предоставил первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долл.

12 мая в Украину поступили 2,8 млрд. долл. второго транша кредита МВФ.

Часть второго транша в размере 1,5 млрд. долл. направлена непосредственно в Государственный бюджет Украины для финансирования внешних долговых обязательств правительства.

Третий транш составил 3,3 млрд. долл. вместо планировавшихся 3,2 млрд. долл. Четвертый транш в объеме 3,8 млрд. долл. МВФ планировал предоставить Украине до конца 2009 года.