Отрицательное сальдо внешней торговли уменьшилось в 3,5 раза

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в Украине за январь-сентябрь 2009 года уменьшилось в 3,5 раза – до 4 млрд. 092,1 млн. долл. против 14 млрд. 340,1 млн. долл. в январе-сентябре 2008 года. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,87 (в январе-сентябре 2008 года – 0,79).

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

В частности, за январь-сентябрь 2009 г. экспорт товаров составлял 27 млрд. 478,2 млн. долл., импорт – 31 млрд. 570,3 млн. долл. или 51,3% и 46,5%, соответственно, сравнительно с январем-сентябрем 2008 г.

Согласно сообщению, на формирование отрицательного сальдо повлияли следующиее товарные группы: энергетические материалы, нефть и продукты ее переработки (- 8 млрд. 786,2 млн. долл.), фармацевтическая продукция (- 1 млрд. 291,7 млн. долл.), полимерные материалы, пластмассы (- 1 млрд. 255,9 млн. долл.).

В общем объеме экспорта товаров, по сравнению с январем-сентябрем 2008 года, увеличилась доля зерновых культур – с 4,3% до 9,2%, механических машин – с 5% до 6,9%, изделий из черных металлов – с 5,1% до 5,4%, жиров и масел животного и растительного происхождения – с 2,7% до 4,6%, электрических машин – с 4,1% до 5,4%.

В то же время уменьшилась доля черных металлов – с 36,8% до 26,1%, энергетических материалов, нефти и продуктов ее переработки – с 6,3% до 4,7%, удобрений - с 3,1% до 2,1%, железнодорожных или трамвайных локомотивов, путевого оборудования – с 4,1% до 1,8%.

В общем объеме импорта товаров увеличилась доля энергетических материалов, нефти и продуктов ее переработки – с 27% до 31,9%, полимерных материалов, пластмассы – с 4,1% до 4,9%, электрических машин – с 4,3% до 4,6%, фармацевтической продукции – с 2,6% до 4,4%, бумаги и картона – 1,8% до 2,6%.

В то же время, уменьшилась доля наземных транспортных средств, кроме железнодорожных – с 13,7% до 4,6%, механических машин – с 11,2% до 8,9%, черных металлов – с 4,2% до 2,5%.

По данным Госкомстата, в сентябре 2009 года экспорт товаров составил 3 млрд. 739,6 млн. долл., импорт – 4 млрд. 067,4 млн. долл., что, по сравнению с показателем сентября 2008 года, составляет 56,1% и 48,3%. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами по итогам сентября текущего года составило 327,8 млн. долл. (в сентябре 2008 года также отрицательное – 1 млрд. 756,8 млн. долл.).

Справка УНИАН. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами в Украине в 2008 году составило 13 млрд. 484,5 млн. долл. против 7 млрд. 263,6 млн. долл. в 2007 году.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 18 млрд. 531,9 млн. долл., положительное сальдо внешней торговли услугами - 5 млрд. 047,4 млн. долл.