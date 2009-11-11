В КС поступило представление Президента по постановлениям Кабмина

10 ноября в Конституционный Суд Украины поступило представление Президента Украины в отношении постановлений Кабинета министров о привлечении некоторыми государственными компаниями кредитов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КС, речь идет о постановлениях «О привлечении Национальной акционерной компанией «Украгролизинг» в 2009 году кредитов под государственные гарантии для реализации инвестиционных проектов, связанных с закупкой сельскохозяйственной техники отечественного производства» от 14 октября 2009 года № 1090, «О привлечении государственным предприятием для снабжения медицинских учреждений «Укрмедпостач» в 2009 году иностранного кредита для реализации инвестиционного проекта по обеспечению лечебно-профилактических учреждений медицинским и другим оборудованием, транспортными средствами, изделиями медицинского назначения и лекарственными средствами под государственную гарантию» от 14 октября 2009 года № 1092, «О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 14 октября 2009 года» от 21 октября 2009 года № 1131.

В соответствии с Регламентом Конституционного Суда, конституционное представление передано на изучение в секретариат суда.