«ВТБ Банк» досрочно погасил 300 млн. грн. рефинансирования

«ВТБ Банк» с середины октября т.г. начал досрочно погашать кредит перед Национальным банком Украины, полученный в декабре 2008 года в рамках рефинансирования в размере 500 млн. грн. Объем траншей погашения составил 300 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте банка.

Комментируя досрочный возврат рефинансирования, председатель правления «ВТБ Банка» Вадим ПУШКАРЕВ отметил, что банк погасит всю сумму займа – 500 млн. грн. в установленный срок.

В сообщении указывается, что на сегодня адекватность капитала «ВТБ Банка» составляет порядка 15-16% (при минимально достаточных 10%).

«Сегодня «ВТБ Банк» имеет излишек ликвидности, в частности, в иностранной валюте. Нами уже принято решение о выдаче нескольких кредитных линий для крупных клиентов. Когда линии будут выбраны (по некоторым выборка уже началась), с учетом дополнительной капитализации в этом году наш материнский банк – ОАО «Банк ВТБ» (Москва) – заведет в Украину чистыми более 300 млн. долл.», - отметил В.ПУШКАРЕВ.

Справка УНИАН. ОАО «ВТБ Банк» (до марта 2007 года – банк «Мрия») основано в 1992 году.

Активы банка на 1 октября 2009 года составили 28,258 млрд. грн., обязательства – до 25,793 млрд. грн., собственный капитал – 2,465 млрд. грн., уставный капитал – 2,159 млрд. грн.

ОАО «ВТБ Банк» за январь-сентябрь 2009 года, по сравнению с соответствующим периодом 2008 года, сократило чистую прибыль в более чем 400 раз – до 0,125 млн. грн.

По итогам первого полугодия т.г. прибыль банка составила 1,742 млн. грн., в 2008 году банк получил прибыль 55,8 млн. грн.

Российский "Внешторгбанк" (ВТБ) владеет 99,8902% акций ОАО «ВТБ Банк».