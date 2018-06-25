Инвестпривлекательность Украины: прыжок на дно...

С началом мирового финансового кризиса в Украину перестали поступать дешевые финансовые ресурсы, а спекулятивный капитал был выведен в другие, более стабильные экономики. При этом фактор внешнего воздействия запустил уже давно назревший внутренний системный кризис как финансово-экономической, так и политической системы.

По предварительным расчетам аналитического департамента консалтинговой компании SEOLA Group, для восстановления экономики и запуска ускоренного процесса стратегической реорганизации национальной экономической модели Украине необходимо ежегодно привлекать не менее 20 млрд. евро с международных рынков капитала. За эти ресурсы придется бороться в условиях обострившейся конкуренции между странами. И пока шансы Украины в этой борьбе не улучшаются, а напротив — с каждым месяцем становятся все более призрачными.

Так, в ходе опроса, проведенного исследовательским центром SEOLA Group Ideas Factory в период с 12 по 26 октября 2009 года, руководители ведущих мировых инвестиционных компаний отметили значительное ухудшение инвестиционного климата в Украине и, как следствие, минимальную инвестиционную привлекательность украинской экономики.

Согласно результатам опроса 69% опрошенных инвестиционных компаний не собираются в ближайшее время рассматривать вопрос об инвестировании в экономику Украины. При этом 34% иностранных инвестиционных компаний, которые уже работают в Украине, собираются уйти из Украины, а 26% — заморозить текущие проекты. Для сравнения: в октябре 2008 года только 13% инвестиционных компаний планировали уйти из Украины.

Причины и препятствия...

Среди причин, которые препятствуют существенному увеличению притока иностранных инвестиций в экономику Украины, иностранные инвестиционные компании называют: кризис в финансово-экономической системе Украины (98%), отсутствие эффективной модели инвестиционных стимулов (97%), политическую нестабильность (95%), отсутствие реальных государственных гарантий защиты иностранных инвестиций и прав собственности (92%). Следует отметить значительное увеличение роли фактора коррумпированности законодательной, исполнительной и судебной власти: в октябре 2009 года этот фактор стал значимым для 91% компаний, тогда как в 2007 году на нем акцентировали внимание всего 74%. Также в 2009 году иностранных инвесторов сильно обеспокоили проблемы в финансовом секторе экономики Украины: 91% компаний отмечает слабое развитие и нестабильность этого сектора, тогда как в октябре 2008 года только 69% компаний считали это существенной проблемой.

На фоне пессимистических настроений иностранных инвесторов относительно перспектив дальнейшей работы в Украине, падение значимости факторов инвестиционной привлекательности Украины выглядит вполне закономерным. Единственным фактором инвестиционной привлекательности, значимость которого увеличилась, стал высокий потенциал развития импортозамещающих и экспортоориентированных производств на территории Украины — в октябре 2009 года этот фактор отметили 46% компаний.

В 2009 году спекулятивные сектора экономики Украины практически полностью потеряли свою инвестиционную привлекательность. Эту тенденцию подтверждают и результаты опроса. Отток капитала из спекулятивных секторов, начавшийся еще в первой половине 2008 года, спровоцировал серьезный кризис не только в этих секторах, но и в финансово-экономической системе Украины.

Что касается секторов экономики Украины, которые, по мнению опрошенных инвестиционных компаний, наиболее подходят для системных инвестиций, то в 2009 году такими секторами стали: сельское хозяйство (92%), модернизация национальной инфраструктуры (91%), альтернативная энергетика (90%) и пищевая промышленность (81%). По мнению опрошенных иностранных инвесторов, именно эти сектора идеально подходят для системного инвестирования с учетом текущей ситуации и перспектив дальнейшего развития.

В 2009 году увеличилось количество иностранных инвесторов, которые негативно оценивают действия украинской законодательной и исполнительной власти по преодолению кризиса в финансово-экономической системе Украины. Так, 85% иностранных инвесторов негативно оценили работу законодательной и исполнительной власти, хотя еще в 2008 году такую оценку дали только 67% опрошенных инвесторов.

Прогноз на будущее

Относительно прогноза развития ситуации в финансово-экономической системе Украины в 2010 году, 46% иностранных инвесторов считают, что ситуация не изменится, и только 16% думают, что ситуация изменится к лучшему.

На традиционный вопрос «Как вы оцениваете текущее состояние инвестиционного климата в Украине?» 85% инвестиционных компаний ответили, что состояние инвестиционного климата ухудшилось (в 2007 году так считали только 52% компаний). При этом количество компаний, которые считают, что состояние инвестиционного климата улучшилось, в 2009 году уменьшилось до 2%.

Как отмечает SEOLA Group, до кризиса в экономику Украины направлялся преимущественно спекулятивный капитал, который привлекала высокая доходность и быстрая окупаемость проектов, а также относительная макроэкономическая стабильность. Но этого уже недостаточно. Украина расплачивается падением инвестиционной привлекательности за долгие годы пренебрежительного отношения к развитию институтов в таких ключевых направлениях, как: защита прав собственности, борьба с коррупцией, создание эффективной модели инвестиционных стимулов, устранение административных барьеров и повышение эффективности государственного управления. К тому же инвестиции (как иностранные, так и внутренние) нужно привлекать под конкретную стратегию развития страны, которой до сих пор нет. Без решения этих базовых проблем очень сложно надеяться не только на быстрое преодоление кризиса, но и на перспективы дальнейшего развития страны.

***Проект “Investment climate in Ukraine: Global Survey of Foreign Investors” основан исследовательским центром SEOLA Group Ideas Factory в 2007 году. В рамках данного проекта проводится регулярный опрос ведущих мировых инвестиционных компаний на предмет инвестиционной привлекательности Украины. В опросе принимают участие инвестиционные компании из Европы, Северной Америки, Азии, СНГ и Ближнего Востока, в управлении которых находится капитал от 1 млрд. евро до более 10 млрд. евро. Такой глобальный масштаб реализации проекта позволяет максимально четко определить основные тренды и перспективы развития ситуации по всем основным исследуемым направлениям.

В состав SEOLA Group Ideas Factory входят два региональных подразделения со штаб-квартирами в Лондоне и Киеве. В течение 2010—2011 гг. планируется открытие региональных подразделений SEOLA Group Ideas Factory в Нью-Йорке и Сан-Пауло.

SEOLA Group Ideas Factory