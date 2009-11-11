Кабмин возобновил действие постановлений о госгарантиях

Правительство сегодня на заседании возобновило действие постановлений о предоставлении государственных гарантий для привлечения иностранных кредитов государственными предприятиями Украины для закупки медицинского оборудования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил главный санитарный врач Украины Александр БИЛОВОЛ на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Правительство повторно рассмотрело постановление об инвестиционных проектах по поставке того медоборудования, которое на сегодняшний день крайне необходимо, в том числе и аппараты по искусственной вентиляции легких, оборудование для гемодиализа и другое оборудование, в котором очень остро сейчас нуждаются больницы, инфекционные отделения», - сказал А.БИЛОВОЛ.

По словам главного санитарного врача, правительство рассчитывает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не приостановит повторно действие этих постановлений.

Как сообщал УНИАН, 10 ноября Президент В.ЮЩЕНКО остановил действие ряда постановлений Кабинета министров относительно привлечения некоторыми государственными компаниями кредитов.

Согласно указу Президента, 14 октября Кабмин издал постановление №1092 «О привлечении государственным предприятием для снабжения медицинских учреждений «Укрмедснаб» в 2009 году иностранного кредита для реализации инвестиционного проекта на предмет обеспечения лечебно-профилактических учреждений медицинским и другим оборудованием, транспортными средствами, изделиями медицинского назначения и лекарственными препаратами под государственную гарантию». Данным постановлением Кабмин согласился с предложением Министерства здравоохранения Украины на привлечение кредита в сумме, которая не превышает 500 млн. долларов, путем заключения договора между корпорацией «Ргіvаtе Ехрогt Funding Соrрогаtion» (РЕFСО) как кредитором под гарантийное покрытие Экспортно-импортного банка США и государственным предприятием для снабжения медицинских учреждений «Укрмедснаб» как заемщиком для реализации инвестиционного проекта относительно обеспечения лечебно-профилактических учреждений медицинским и другим оборудованием, транспортными средствами, изделиями медицинского назначения и лекарственными препаратами под государственную гарантию. При этом Кабинет министров поручил Министерству финансов обеспечить обслуживание и погашение кредита, предоставленного под государственную гарантию, внесение других платежей, связанных с реализацией инвестиционного проекта, за счет средств, которые будут предусматриваться Министерству здравоохранения на указанные цели в государственном бюджете на 2010 и последующие годы. В это постановление 21 октября постановлением Кабинета министров №1131 был внесен ряд изменений.

Президент считает, что данные постановления не отвечают Конституции Украины.

Также глава государства напоминает, что законом «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» установлено, что в 2009 году государственные гарантии предоставляются Кабмину в целом в объеме, не превышающем 37 000 000 тыс. грн.

После выхода постановлений правительством взято обязательств о предоставлении государственных гарантий по кредитам на сумму свыше 50 млрд. грн., что значительно превышает объем гарантий, предусмотренный законом о госбюджете-2009.