Правительство обжалует в КС изменения в бюджет-2009

Правительство обжалует в Конституционном Суде закон о внесении изменений в Государственный бюджет на 2009 год относительно повышения социальных стандартов в случае его подписания Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня во время встречи с послами стран «Большой восьмерки», стран Европейского Союза и представителями Еврокомиссии в Украине.

«Если будет подписан закон об изменениях и дополнениях для повышения социальных стандартов, мы и этот закон обжалуем в Конституционном Суде», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер в очередной раз подчеркнула, что повышение социальных стандартов без экономических возможностей приведет к непрогнозируемым последствиям. «Это может привести к уничтожению системы оплаты даже тех социальных стандартов, которые на сегодняшний день действуют и с большими усилиями правительства стабильно выплачиваются», - подчеркнула она.

Ю.ТИМОШЕНКО рассчитывает, что КС признает неконституционными оба закона – закон о повышении соцстандартов и закон об изменениях в Госбюджет 2009 года.

«Действующим Бюджетным кодексом Украины предусмотрено, что только правительство имеет право законодательной инициативы относительно изменений социальных стандартов. Ни одна ветвь власти, народные депутаты не имеют право это инициировать. Закон о социальных стандартах принят с нарушением этого закона (Бюджетного кодекса), и я надеюсь, что КС учтет эти обстоятельства и вынесет объективное решение», - отметила глава правительства.