Минфин надеется получить решение по реструктуризации банка «Надра»

Министерство финансов Украины до конца недели надеется получить решение совета кредиторов по реструктуризации внешних обязательств банка «Надра».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ.

«До конца недели планируем получить решение совета кредиторов», - сказал он.

По его словам, представители правительства также принимают участие в переговорном процессе по реструктуризации обязательств банка.

Как сообщалось, по информации Национального банка Украины, общий объем внешних обязательств банка «Надра» составляет около 830 млн. грн. На сегодня уже реструктуризировано около четверти этой суммы.

Справка УНИАН. ОАО КБ «Надра» начало свою деятельность 26 октября 1993 года.

Активы банка на 1 июля 2009 года составляли 26,292 млрд. грн., 30 млрд. 547 млн. 480 тыс. грн., обязательства – 28 млрд. 709 млн. 12 тыс. грн., собственный капитал – 797,573 млн. грн.

По итогам первого полугодия 2009 года «Надра Банк» получил убыток в размере 1,04 млрд. грн.

Крупнейшими акционерами банка «Надра» по состоянию на 1 июля 2009 года являлись компании «Novartik Trading Limited» (60,9967%) и «Manmade Enterprises Limited» (30,7406%).

В банке «Надра» с 10 февраля 2009 года введена временная администрация.