Тимошенко: Кабмин согласовал с МВФ принципы финансирования в 2010 году

Кабинет министров согласовал с Международным валютным фондом принципы финансирования в 2010 году в случае непринятия Верховной Радой Государственного бюджета на 2010 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на встрече с послами стран «Большой восьмерки», стран Евросоюза и представителями Еврокомиссии в Украине.

«Мы отработали со специалистами Международного валютного фонда подходы того, как выполнять бюджет в 2010 году, чтобы не нарушить, во-первых, законы Украины, а во-вторых, финансовые балансы, которые могут обеспечивать жизнедеятельность страны. И как раз на основе нашей совместной работы принято постановление правительства, которое в соответствии с действующим Бюджетным кодексом обеспечивает финансирование всех расходов в 2010 году до момента принятия бюджета на 2010 год», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер пояснила, что механизмы бюджетного процесса представляют собой ежемесячное финансирование расходов в объеме 1/12 части от действующего бюджета на 2009 год.

«Сейчас это постановление принято, оно поддерживается специалистами Международного валютного фонда и, собственно говоря, мы готовы к тому, чтобы, несмотря на все политические противостояния, спокойно начать 2010 год», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.