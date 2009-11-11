Торги по доллару закрылись на уровне 8,1350/8,1550 грн./долл.

Сегодня в связи с праздником в США торги по доллару проходили на условиях ТОМ. Сделки по паре USD/UAH стартовали с отметок 8,1100/8,1400 грн./долл., к 11:00 котировки составили 8,0950/8,1400 грн./долл. И на момент закрытия скорректировались на 8,1350/8,1550 грн./долл.

Как сообщает компания «Укрдилинг», Национальный банк Украины объявил о выходе на рынок с продажей доллара США на аукционе с ценой отсечения 8,08 грн./долл. также на ТОМе.

Российский рубль котировался банками по 0,2830/0,2845 грн./рубль, и, колеблясь в течение дня, к закрытию уровень цен составил 0,2835/0,2850 грн./рубль. Торги по евро стартовали с отметок 12,1682/12,2132 грн./евро. К 11:00 цены повысились (12,1750/12,2996 грн./евро) и на момент закрытия торговой сессии составили 12,2300/12,2546 грн./евро (максимальный средний курс был зафиксирован в 15:25 (12,2300/12,2701 грн./евро), а минимальный средний – в 10:00 (12,1682/12,2132 грн./евро