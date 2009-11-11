Эксперты: Высокие инфляционные риски сохраняются
На это укзывают данные за октябрь
В Украине уровень базовой инфляции в октябре этого года указывает на сохранение высоких инфляционных рисков.
Об этом говорится в ежедневном обзоре финансовых рынков, подготовленном экспертами АБ «ИНГ Банк Украина».
Эксперты банка отмечают, что базовая инфляция в октябре т.г. по сравнению с аналогичным периодом 2008 года на уровне 17,5% значительно опережает динамику индекса потребительских цен (14,1% в октябре 2009 года против октября 2008 года).
При этом они обращают внимание на то, что, по данным Госкомстата, в октябре базовая инфляция составила 0,8% за месяц и впервые за последних четыре месяца была ниже, чем индекс потребительских цен (0,9% в октябре против сентября).
«При этом в годовом исчислении базовая инфляция составила 17,5%, что значительно превышает индекс потребительских цен (ИПЦ), который составил 14,1%. Данная динамика означает, что фундаментальные факторы все еще указывают на сохранение высокого инфляционного давления», – говорится в обзоре.
Таким образом, эксперты считают, что инфляция по-прежнему является фактором риска для экономической политики в среднесрочной перспективе, даже несмотря на снижение индекса потребительских цен.
Кроме того, по их мнению, рост социальных расходов бюджета наряду с ограничением роста цен в предвыборный период может привести к ускорению темпов инфляции в следующем году, после окончания президентских выборов.
«Таким образом, мы полагаем, что НБУ, скорее всего, не ослабит монетарную политику в ближайшее время», – сказано в обзоре.
Как сообщал УНИАН, базовая инфляция в Украине в октябре т.г. против сентября составила 0,8%, с начала года – 13,4%.
В Украине инфляция в октябре 2009 года по отношению к сентябрю составила 0,9%, с начала года – 10,1%, к октябрю 2008 года – 14,1%, в январе-октябре 2009 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 16,5%.
Базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер. Преимущественно речь идет о ценовой динамике, которая не учитывает изменения цен на продовольствие и энергоносители.