Эксперты: Высокие инфляционные риски сохраняются

В Украине уровень базовой инфляции в октябре этого года указывает на сохранение высоких инфляционных рисков.

Об этом говорится в ежедневном обзоре финансовых рынков, подготовленном экспертами АБ «ИНГ Банк Украина».

Эксперты банка отмечают, что базовая инфляция в октябре т.г. по сравнению с аналогичным периодом 2008 года на уровне 17,5% значительно опережает динамику индекса потребительских цен (14,1% в октябре 2009 года против октября 2008 года).

При этом они обращают внимание на то, что, по данным Госкомстата, в октябре базовая инфляция составила 0,8% за месяц и впервые за последних четыре месяца была ниже, чем индекс потребительских цен (0,9% в октябре против сентября).

«При этом в годовом исчислении базовая инфляция составила 17,5%, что значительно превышает индекс потребительских цен (ИПЦ), который составил 14,1%. Данная динамика означает, что фундаментальные факторы все еще указывают на сохранение высокого инфляционного давления», – говорится в обзоре.

Таким образом, эксперты считают, что инфляция по-прежнему является фактором риска для экономической политики в среднесрочной перспективе, даже несмотря на снижение индекса потребительских цен.

Кроме того, по их мнению, рост социальных расходов бюджета наряду с ограничением роста цен в предвыборный период может привести к ускорению темпов инфляции в следующем году, после окончания президентских выборов.

«Таким образом, мы полагаем, что НБУ, скорее всего, не ослабит монетарную политику в ближайшее время», – сказано в обзоре.

Как сообщал УНИАН, базовая инфляция в Украине в октябре т.г. против сентября составила 0,8%, с начала года – 13,4%.

В Украине инфляция в октябре 2009 года по отношению к сентябрю составила 0,9%, с начала года – 10,1%, к октябрю 2008 года – 14,1%, в январе-октябре 2009 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 16,5%.

Базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер. Преимущественно речь идет о ценовой динамике, которая не учитывает изменения цен на продовольствие и энергоносители.