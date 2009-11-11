Кабмин решил докапитализировать "Родовид Банк"

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании принял решение о докапитализации «Родовид Банка».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ. При этом он отметил, что объем докапитализации будет уточняться.

Отвечая на вопрос журналистов, остался ли неизменным планируемый объем докапитализации банка – 5,6 млрд. грн., А.ТУРЧИНОВ сказал: «Это предварительная позиция. Задача правительства – сделать так, чтобы вкладчики «Укрпромбанка» не пострадали… Мы передаем «Родовид Банку», который уже государственный и нормально работает, долговые обязательства («Укрпромбанка» – УНИАН), и под это дополнительно рекапитализируем «Родовид Банк», – сказал А.ТУРЧИНОВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 ноября, исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ заявил журналистам, что правительство намерено докапитализировать «Родовид Банк» на 5,6 млрд. грн. для обеспечения выплат вкладчикам «Укрпромбанка».

«Эта докапитализация необходима для обеспечения нормальной работы и обеспечения выплат, в том числе вкладчикам «Укрпромбанка», которые будут переводиться на обслуживание в «Родовид Банк», – сказал И.УМАНСКИЙ.

Он добавил, что вчера между временными администраторами «Родовид Банка» и «Укрпромбанка» было подписано соответствующее соглашение, которым регламентируется процесс перевода вкладов физлиц из «Укрпромбанка» в «Родовид Банк». По словам И.УМАНСКОГО, «Родовид Банк» уже в ближайшие недели сможет принимать заявки на выплаты вкладов «Укрпромбанка».

Напомним, 8 октября т.г. Кабинет Министров Украины принял решение о переводе активов и пассивов «Укрпромбанка» в государственный «Родовид Банк».

Национальный банк Украины 22 октября на заседании правления одобрил перевод обязательств перед вкладчиками «Укрпромбанка» в «Родовид Банк». Также на заседании было принято решение поддержать ликвидность «Родовид Банка» для осуществления соответствующих расчетов с вкладчиками.

Справка УНИАН. ООО «Укрпромбанк» зарегистрирован в 1989 году.

Активы банка на 1 июля 2009 года составили 9,47 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 12,982 млрд. грн., обязательства – 12,147 млрд. грн., уставный капитал – 836 тыс. грн., собственный капитал – «минус» 2 млрд. 677,417 млн. грн.

Банк завершил первое полугодие 2009 года с убытком 4,603 млрд. грн., в 2008 году – с прибылью 17,912 млн. грн.

C 20 января 2009 года в «Укрпромбанке» введена временная администрация Национального банка Украины.

ОАО «Родовид Банк» зарегистрировано в 1990 году.

По данным банка, на 1 апреля 2009 года основным его акционером являлось ООО «РБ Капитал-Групп», которое владело 76,7798% акций.

В середине июля Министерство финансов Украины стало владельцем 99,9721% (1 560 286 111 штук) акций банка.

Нацбанк с 16 марта т.г. ввел в ПАО «Родовид Банк» временную администрацию сроком на один год. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов был введен на шесть месяцев – с 16 марта по 15 сентября 2009 года. Позже Национальный банк Украины продлил мораторий на удовлетворение требований кредиторов ПАО «Родовид Банк» до 16 октября 2009 года.

Потом правление Нацбанка своим постановлением (№616 от 15 октября т.г.) продлило мораторий на удовлетворение требований кредиторов в «Родовид Банке» на два месяца – с 16 октября по 15 декабря 2009 года, кроме обязательств банка по договорам банковских вкладов (депозитов), договорам банковских счетов, а также по обязательствам относительно перевода средств в пределах лимитов, установленных временным администратором банка и согласованных с НБУ.