Кабмин просит Ющенко подписать закон об 1 млрд. грн.

Кабинет министров Украины сегодня на заседании принял обращение к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО о необходимости подписания закона о выделении 1 млрд. грн. на борьбу с эпидемией гриппа.

Об этом сообщает официальный сайт премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО со ссылкой на первого вице-премьер-министра Александра ТУРЧИНОВА.

"На сегодняшнем заседании было принято решение относительно обращения к Президенту Украины. Мы настаиваем, чтобы Президент подписал соответствующий закон о выделении 1 миллиарда гривень для обеспечения противоэпидемических мероприятий", - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Первый вице-премьер отметил, что "позиция Президента по этому вопросу не понятна, поскольку, с одной стороны, он говорит о необходимости закупки вакцины, а, с другой стороны - блокирует этот вопрос".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 ноября, премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО обвинила Президента Украины В.ЮЩЕНКО в блокировании деятельности правительства по борьбе с эпидемией гриппа. "К сожалению, работа прекратилась по одной банальной причине – почти восемь дней Президент не подписывает закон о выделении 1 млрд. грн. на борьбу с эпидемией", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, блокирование вступления в силу закона является причиной для прекращения работы по закупке необходимых лекарственных средств и медицинского оборудования.

«Пока правительство не получит необходимого количества финансовых ресурсов, мы не можем заключить ни одного контракта, мы не можем сегодня бороться с эпидемией. Мы считаем, что деятельность Президента, когда он сознательно не подписывает закон о выделении средств на борьбу с эпидемией, за который проголосовали почти все депутаты в парламенте – более 400 народных депутатов, – это прямая деятельность против Украины», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.