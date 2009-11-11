"Кредит-Рейтинг" повысил рейтинги «Имэксбанка»

Украинское рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» повысило долгосрочные кредитные рейтинги АО «Имэксбанк» (г. Одесса) и выпусков именных процентных облигаций (серия А и серия В) на сумму 250 млн. грн. с уровня "uaВВ" до уровня "uaBBB-".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе рейтингового агентства.

Прогноз рейтингов изменен с "позитивного" на "стабильный".

Как отметили в агентстве, повышение рейтингов обусловлено улучшением сбалансированности обязательств по срокам к погашению, а также решением вопросов, касающихся погашения облигаций собственной эмиссии.

Заемщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом "uaBBB" характеризуется достаточной кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами. Уровень кредитоспособности зависит от влияния неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий. Знаки «+» и «-» обозначают промежуточные категории рейтинга относительно основных категорий (уровней).

Стабильный прогноз указывает на отсутствие на текущий момент предпосылок для изменения рейтинга на протяжении года.

При обновлении рейтинга агентство использовало финансовую отчетность банка за 2007-2008гг. и I полугодие 2009г., а также внутреннюю информацию, предоставленную банком в ходе рейтингового процесса.

Справка УНИАН. АКБ «Имэксбанк» (г. Одесса) основан в 1994 году.

По данным Национального банка Украины, на 1 июля 2009 года его основными акционерами являлись Леонид КЛИМОВ (прямое участие – 18,2139%, опосредованное – 31,6975%), Татьяна КЛИМОВА (прямое участие – 0,1833%, опосредованное – 23,5462%).

С 17 апреля 2009 года Национальным банком Украины в АКБ «Имэксбанк» введен куратор Михаил АЗАРОВ.