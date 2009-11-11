Эксперт: отсрочка транша МВФ не станет критической

Возможная отсрочка в получении четвертого транша кредита Международного валютного фонда (МВФ) осложнит внутреннюю экономическую ситуацию в Украине, но не станет критической.

Об этом говорится в переданном УНИАН аналитическом отчете, подготовленном экономистом инвестиционной компании Concorde Capital Никитой МИХАЙЛИЧЕНКО.

По его мнению, главным последствием неполучения четвертого транша кредита МВФ могут стать трудности с финансированием дефицита бюджета в конце 2009 – начале 2010 гг.

«По нашим оценкам, дефицит бюджета в четвертом квартале текущего года может составить 25-30 млрд. грн., а по итогам года может дойти до 7,4% от ВВП», – отметил экономист. В то же время, по его словам, общий размер государственного долга на конец 2009 года ожидается на уровне примерно 34% от ВВП и не является критическим.

По мнению Н.МИХАЙЛИЧЕНКО, отсутствие дополнительных вливаний в резервы Национального банка Украины из-за неполучения четвертого транша кардинальным образом не изменит ситуацию на валютном рынке. «НБУ имеет 27,7 млрд. долл. в своих резервах, а двойной дефицит платежного баланса в четвертом квартале ожидается на уровне 4-4,5 млрд. долл., что в два раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – отметил он.

Кроме того, по словам экономиста, правительство располагает дополнительными 1,5 млрд. долл., полученными в качестве распределения СПЗ МВФ (специальные права заимствования, спецвалюта МВФ – УНИАН). «Данная сумма способна покрыть как минимум 60% газовых платежей до конца года», – считает Н.МИХАЙЛИЧЕНКО.

«Мы ожидаем, что сотрудничество с МВФ в случае перерыва будет возобновлено после президентских выборов и Украина получит доступ к оставшимся 6,4 млрд. долл. в рамках программы stand-by», – добавил он.

Как сообщал УНИАН, с 12 по 24 октября т.г. в Киеве находилась миссия МВФ. Эксперты МВФ оценивали выполнение показателей критериев эффективности программы stand-by согласно Меморандуму об экономической и финансовой политике от 23 июля т.г., подписанному между Украиной и МВФ.

25 октября было обнародовано заявление Международного валютного фонда, в котором МВФ выразил надежду, что закон о повышении соцстандартов будет ветирован Президентом Украины, поскольку он противоречит программе сотрудничества.

30 октября Президент В.ЮЩЕНКО подписал Закон Украины «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы».

7 ноября директор-распорядитель МВФ Доминик СТРОСС-КАН заявил в интервью западным СМИ, что фонд продолжит сотрудничество с Украиной только после завершения президентских выборов, которые запланированы на январь 2010 года.

10 ноября представительство МВФ в Украине распространило разъяснение текущих отношений МВФ с Украиной, в котором указывалось, что МВФ готов к сотрудничеству с Украиной при условии достижения консенсуса всеми ветвями власти.

Справка УНИАН. Международный валютный фонд в ноябре 2008 года принял решение о предоставлении Украине двухгодичной программы кредитования stand-by на сумму около 16,4 млрд. долл. и предоставил первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долл.

12 мая в Украину поступили 2,8 млрд. долл. второго транша кредита МВФ.

Часть второго транша в размере 1,5 млрд. долл. направлена непосредственно в Государственный бюджет Украины для финансирования внешних долговых обязательств правительства.

Третий транш составил 3,3 млрд. долл. вместо планировавшихся 3,2 млрд. долл. Четвертый транш в объеме 3,8 млрд. долл. МВФ планировал предоставить Украине до конца 2009 года.