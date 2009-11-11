Эксперт: Кабмин может обратиться к внутренним заимствованиям

Отсутствие финансирования со стороны Международного валютного фонда (МВФ) вынудит правительство Украины обратиться к рынку внутренних заимствований.

Об этом говорится в переданном УНИАН аналитическом отчете, подготовленном экономистом инвестиционной компании Concorde Capital Никитой МИХАЙЛИЧЕНКО.

По его словам, с учетом низкой ликвидности украинской банковской системы дополнительный спрос на ресурсы со стороны правительства на внутреннем рынке вынудит Национальный банк Украины увеличить операции с ОВГЗ. При этом, по мнению Н.МИХАЙЛИЧЕНКО, в случае получения транша от МВФ Нацбанк также осуществит выпуск дополнительной денежной массы в экономику, но уже посредством выкупа у правительства валютных средств МВФ. «Разница в объемах такой эмиссии в двух сценариях во многом зависит от политической конъюнктуры взаимоотношений НБУ и правительства», – отметил Н.МИХАЙЛИЧЕНКО.

Экономист также прогнозирует, что у правительства могут возникнуть трудности с рефинансированием ранее выпущенных ОВГЗ, концентрированное погашение которых приходится на ближайшие месяцы (1,9 млрд. грн. – в конце декабря 2009 года, 1,8 млрд. грн. – в феврале 2010 года, 3,7 млрд. грн. – в апреле 2010 года). По его словам, ситуация смягчается отсутствием нерезидентов среди основных держателей ОВГЗ, что повысит шансы правительства в более легком достижении договоренностей о пролонгации/рефинансировании долга.

Как сообщал УНИАН, 7 ноября т.г. директор-распорядитель МВФ Доминик СТРОСС-КАН заявил в интервью западным СМИ, что фонд продолжит сотрудничество с Украиной только после завершения президентских выборов, которые запланированы на январь 2010 года.