Ющенко подпишет закон о борьбе с легализацией преступных доходов

У Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО нет оснований для неподписания Закона «О противодействии и предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем».

Об этом в комментарии УНИАН сообщила старший юрист адвокатской компании Arzinger Евгения НОВИЧКОВА.

По ее словам, данный закон должен вступить в силу через 30 дней после его опубликования.

Юрист напомнила, что цель принятия закона – внедрение в Украине международных стандартов борьбы с «отмыванием» доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Эти стандарты должны быть внедрены в Украине в ходе выполнения Плана действий "Украина – ЕС". Стандарты, внедряемые законом, основаны на новой редакции Сорока рекомендаций FATF, принятой в Берлине в 2003 году.

Е.НОВИЧКОВА отметила основные изменения, которые вводятся новым законом.

Так, расширено количество субъектов первичного финансового мониторинга. Теперь функцию первичного финансового мониторинга обязаны выполнять нотариусы, адвокаты, лица, предоставляющие юридические услуги или услуги по бухгалтерскому учету, аудиторы, аудиторские фирмы, риелторы, операторы почтовой связи (в части осуществления перевода денег), торговцы драгоценными металлами и драгоценными камнями, а также антиквариатом или предметами искусства и некоторые другие представители нефинансовых профессий.

Эта мера позволит сделать финансовый мониторинг практически повсеместным.

Важная особенность: указанные лица могут не направлять информацию о подозрительных операциях в случае, если информация получена ими при обстоятельствах, являющихся профессиональной тайной. Поэтому для таких лиц станет актуальным внесение изменений в свои договора с клиентами и регламентация понятия профессиональной тайны, процедуры получения информации от клиента и т.п.

При этом, в случае нарушения закона субъектами первичного финансового мониторинга, они (их должностные лица) несут уголовную, административную ответственность, а также могут быть лишены права осуществлять определенные виды деятельности. Закон также устанавливает штрафы за различные нарушения (суммы варьируются от 5 100 до 51 000 гривень, при этом для физических лиц-предпринимателей суммы штрафов существенно ниже).

Как следствие, расширен и перечень государственных органов, которые осуществляют контроль над субъектами первичного финансового мониторинга. Теперь к ним относятся Министерство юстиции, Министерство финансов, Министерство транспорта и связи, а также Министерство экономики.

Усилены требования по работе с клиентами (для максимально полного получения информации о них, их деятельности, участниках, руководителях и лицах, получающих выгоду от их деятельности (конечных бенефициариев).

Дифференцирован подход к пороговой сумме для финансовой операции (для азартных игр пороговая сумма снижена – 13 000 гривень).

Имплементирован механизм приостановки операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем. Теперь операция может быть приостановлена самим субъектом первичного финансового мониторинга до двух рабочих дней – в случае наличия подозрения ее связи с легализацией доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.

Введено правило, согласно которому активы, конфискованные в результате легализации доходов или финансирования терроризма, зачисляются в Госбюджет. Таким образом, государство станет более заинтересовано в финансовом мониторинге и, соответственно, усилит контроль над ним через свои уполномоченные органы.

Как сообщал УНИАН, 6 ноября 2009 года на заседании Верховной Рады был принят в новой редакции Закон Украины «О противодействии и предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем».