Китай говорит об укреплении юаня

Китай впервые указал на возможность повышения курса юаня на фоне растущей критики валютной политики КНР со стороны развитых стран, сообщает РИА Новости со ссылкой на британскую Financial Times.

На фоне появления данных, которые могут свидетельствовать об увеличении темпов роста экономики Китая, Центральный банк КНР заявил в среду, что при выработке валютной политики он примет во внимание "потоки капиталов и движения курсов основных валют", что является подтверждением как больших притоков в Китай спекулятивного капитала, так и низкого курса американского доллара.

Новая формулировка, которая была включена в квартальный отчет по кредитно-денежной политике Центробанка КНР, появилась за несколько дней до первого визита президента США Барака Обамы в Пекин, где он намерен поднять вопрос о курсе китайской валюты.

Данное заявление также отражает растущее международное давление на Китай, особенно со стороны Евросоюза и Японии, с целью побудить власти КНР повысить курс юаня.

Экономисты отмечают, что новая формулировка Центробанка Китая придаст ему больше свободы в действиях, но вовсе не означает изменения валютной политики в ближайшем будущем.