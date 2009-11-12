Цена на золото поставила новый рекорд

Цена на золото в среду 11 ноября поставила новый рекорд благодаря макроданным из Китая, который продолжает успешно преодолевать последствия мирового экономического кризиса, сообщает k2kapital.

По результатам регулярной торговой сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, декабрьские фьючерсы на поставку золота подорожали на 1% до $1114,60 за тройскую унцию.

Декабрьский контракт на поставку серебра закрылся ростом на $0,32 на отметке $17,54 за тройскую унцию. Январский контракт на поставку платины вырос на 1,4% до $1369,60 за унцию. Декабрьские фьючерсы на поставку меди закрылись ростом на $0,01 на отметке $2,97 за фунт.