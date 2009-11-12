Страны-члены ЕС снизят дефициты бюджетов

Тринадцати членам Европейского союза предложено принять меры для приведения дефицитов своих бюджетов в соответствие с требованиями ЕС, сообщает k2kapital со ссылкой на BBC News.

Эти требования подразумевают, что дефицит бюджета не должен превышать 3% ВВП страны. Однако после начала финансового кризиса многие члены ЕС нарушили это правило. Нарушителям дано время до 2012-2014 годов.

Франции, Британии, Испании и Ирландии эти сроки продлены, поскольку после того, как они были первоначально установлены в апреле, ситуация в экономиках этих стран ухудшилась. Франция уже предупредила, что не уложится в срок. Правительство страны хочет сосредоточить свои усилия на поддержке экономического роста, а не на сокращении расходов.

Германия и еще шесть стран должны привести дефициты своих бюджетов к докризисному уровню к 2013 году. Бельгия и Италия должны успеть к 2012 году. Еврокомиссар ЕС по экономике Хоакин Альмунья (Joaquin Almunia) подверг наиболее резкой критике Грецию, которая, по его словам, не предпринимает "никаких эффективных мер".

По мнению обозревателей, Брюссель сигнализирует, что, вне зависимости от кризиса, члены ЕС должны превозмочь себя и сократить заимствования.