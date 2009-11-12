ВБ: юань станет интернациональной валютой

Роль доллара как резервной валюты не претерпела изменений, но США не должны воспринимать это как должное, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил глава Всемирного банка (ВБ) Роберт Зеллик на пресс-конференции в Сингапуре, передает Reuters.

В ближайшие годы мировые Центробанки будут иметь небольшой выбор валют, но китайский юань может стать альтернативой доллару уже в следующем десятилетии, отметил глава ВБ.

Зеллик считает, что Китай действует очень осторожно, превращая юань в конвертируемую валюту. Однако быстрая экономическая трансформация страны, включая развитие ее рынков капитала, поможет укрепить мировой статус юаня. "В следующие 10-15 лет мы увидим, что юань станет интернациональной валютой и сможет конкурировать с долларом", - говорит глава Всемирного банка.

При этом Зеллик предупреждает, что США не стоит принимать доминирующую роль доллара в мировой экономике как само собой разумеющийся факт. "Этому государству необходимо применять разумный подход при разработке политики. В частности, Штатам следует сократить рекордный дефицит бюджета", - подчеркнул Зеллик.

"Я думаю, что роль доллара в качестве резервной валюты в течение некоторого времени будет надежно гарантирована. Но если кто-либо не применяет разумную бюджетную и денежно-кредитную политику, он может однажды оказаться в опасности. Мы должны решить вопросы дефицита бюджета и другие проблемы", - отметил глава ВБ.

В то же время министр финансов США Тимоти Гайтнер считает, что США необходимо сохранять сильный доллар и сдерживать дефицит госбюджета.

В свою очередь президент США Барак Обама заявил накануне, что, по утверждениям американских производителей, власти Китая искусственно удерживают юань на низком уровне, что способствует увеличению продаж китайских товаров на американском рынке и, наоборот, препятствует продажам американских товаров на китайском. Данная ситуация, по мнению американских экономистов, приводит к возникновению дисбаланса в экономике и, как следствие, к значительному торговому дефициту США и профициту КНР.

Отметим, Dolar Index, отслеживающий изменения курса доллара к корзине шести мировых валют, снизился сегодня до 74,744 пункта. Единая валюта еврозоны выросла сегодня на 0,3% - до 1,5030 долл./евро. При этом в ходе торгов евро пробивал отметку 1,5048 долл./евро.