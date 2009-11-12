Нацбанк стимулирует банки кредитовать экономику

Нацбанк утвердил механизм стимулирования банковского кредитования предприятий. А также ограничил максимальную ставку по таким ссудам — она не должна превышать уровень учетной ставки плюс максимум пять процентных пунктов, то есть 15,25%, пишет Дело.

Такая рекомендация изложена в постановлении Нацбанка от 3 ноября № 650, которое было обнародовано вчера и уже вступило в силу. Нацбанк не только указал приемлемую ставку по кредитам, но и позаботился об источниках ресурсов для банков, которые те направят в экономику. В целом НБУ смягчает требования к формированию резервов банками, что высвободит для кредитования часть их пассивов.

Основная мера, которую принял Нацбанк, это разрешение некоторым банкам не формировать обязательные резервы по «сомнительной» и «безнадежной» кредитной задолженности. Для этого банк должен получить безотзывную гарантию по кредиту от высоконадежного иностранного банка. Наличие такой гарантии теперь приравнивается к 100% суммы задолженности (валового кредитного риска), тогда как ранее этот коэффициент для «безнадежных» и «сомнительных» кредитов был намного меньше — 0-20%.

Вышеописанной привилегией сможет воспользоваться ограниченное количество банков. Это финучреждения, собственниками которых являются зарубежные банковские группы, имеющие, согласно требованию НБУ, рейтинг инвестиционного класса одного из трех международных рейтинговых агентств: Fitch, Moody’s, S&P. Это рейтинг не ниже уровня BBB-/Ваа3, который пока вообще не достижим для страны (суверенный рейтинг Украины находится на спекулятивном уровне B+/B1). Подпадающие под эти критерии материнские структуры по просьбе украинских «дочек» смогут оформить необходимые гарантии, для того чтобы высвободить часть резервов. «Постановление НБУ позволит нам под гарантии акционеров высвобождать резервы для кредитования. В результате по банковской группе состояние резервов у нас меняться не будет, просто резервирование переходит непосредственно на акционеров», — объясняет председатель правления УкрСиббанка Сергей Наумов. Разумеется, получить такие гарантии будет не просто, так как риск подобных операций для иностранных владельцев отечественных финучреждений достаточно высок. «Не всегда акционеры хотят давать гарантии под «сомнительные» и «безнадежные» кредиты, ведь это риски, которые переходят в материнскую структуру», — отмечает исполняющая обязанности председателя правления Индэкс-Банка Евгения Чемерис.

Банкиры еще не успели изучить постановление, но говорят, что в целом оценивают его позитивно. «Решение в любом случае позитивное. Постановление улучшает показатели адекватности капитала банков и позволяет кредитовать», — говорит предправления Укрсоцбанка Борис Тимонькин.

Ставку доходности по кредитам, которую предложил НБУ, они называют сугубо индикативной и необязательной. «Разумеется, это рекомендация. Законодательный приказ в таком вопросе просто невозможен, — заявляет Тимонькин. По его словам, сейчас средняя ставка по кредитам предприятиям раза в два выше той, что рекомендуется Нацбанком.

Действие всего постановления рассчитано до конца 2011 года.