В Англии зарплата упала на 0,4%, уровень безработицы составил 7,8%
11:00, 12 ноября 2009Финансы
0 0
Великобритания. Средняя заработная плата с учетом бонусов за период январь-сентябрь 2009 года выросла на 1,2%. За январь-август рост составил 1,6%.
Уровень безработицы в Великобритании (ILO) в сентябре 2009 года составил 7,8%.
Безработица остается острой проблемой экономики Великобритании. Но частично за счет замедления темпов роста заработной платы удалось замедлить и темп роста безработицы. В ноябре фиксируется снижение числа заявок на получение пособия по безработице. До преодоления проблемы еще далеко, но сам факт замедления темпов роста количества безработных воспринимается как положительный момент.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter