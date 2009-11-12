В Англии зарплата упала на 0,4%, уровень безработицы составил 7,8%

Великобритания. Средняя заработная плата с учетом бонусов за период январь-сентябрь 2009 года выросла на 1,2%. За январь-август рост составил 1,6%.

Уровень безработицы в Великобритании (ILO) в сентябре 2009 года составил 7,8%.

Безработица остается острой проблемой экономики Великобритании. Но частично за счет замедления темпов роста заработной платы удалось замедлить и темп роста безработицы. В ноябре фиксируется снижение числа заявок на получение пособия по безработице. До преодоления проблемы еще далеко, но сам факт замедления темпов роста количества безработных воспринимается как положительный момент.