Тигипко: кредит «Ощадбанка» ГП «Энергорынок» похож на коррупцию

Кандидат в Президенты Сергей ТИГИПКО заявляет, что решение Кабинета министров о выделении «Ощадбанком» кредита государственному предприятию «Энергорынок» вызывает подозрения в коррупции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, об этом он сказал, комментируя решение Кабмина о выделении «Ощадбанком» кредита на 625 млн. грн. госпредприятию «Энергорынок» для дальнейшего обеспечения расчетов генерирующих компаний НАК «Энергетическая компания Украины» за поставленный уголь.

По словам С.ТИГИПКО, «когда госбанку приказывают дать кредит одной государственной компании, чтобы та рассчиталась им с другой госкомпанией, появляются закономерные подозрения в коррупции».

В результате, убежден кандидат в Президенты, растут долги энергетиков, “платежи прогоняются от одной госструктуры к другой, а куда потом идут деньги – непонятно”. Очевидно только, подчеркнул С.ТИГИПКО, что к шахтерам доходит далеко не все. “Причина - непрозрачность расчетов за потребленную электроэнергию, что очень напоминает ситуацию с «Нафтогазом», - отметил он.

Как и в случае с газовыми расчетами, долги перед энергетиками возникают в связи с недофинансированием местных бюджетов, констатировал С.ТИГИПКО, подчеркнув, что “диагноз понятен, мероприятия нужны те же: реформа энергорынка, прозрачная система расчетов, аудит госкомпаний».

Как сообщал УНИАН, 10 ноября Кабинет министров разрешил государственному предприятию «Энергорынок» привлечь по упрощенной процедуре закупок у ОАО «Ощадбанк» услуги по предоставлению кредита в размере 625 млн. грн. для обеспечения расчетов генерирующих компаний НАК «Энергетическая компания Украины» за поставленный уголь.

Согласно документу, деньги, привлеченные ГП «Энергорынок», будут направлены тепловым энергогенерирующим компаниям НАК «ЭКУ» для расчета за уголь, поставленный государственным предприятием «Уголь Украины».

Кабмин также рекомендовал Национальной комиссии регулирования электроэнергетики установить алгоритм распределения средств на спецсчетах генкомпаний с учетом необходимости погашения указанного кредита.

Как уточнила УНИАН пресс-секретарь НАК «ЭКУ» Елена ГАРКУША, указанный кредит будет привлечен ГП «Энергорынок» для перекредитования аналогичного кредита, привлеченного предприятием в конце 2008 года в рамках постановления Кабмина №1059 от 26 ноября 2008 года. Тогда средства привлекались для обеспечения оплаты угля, поставки которого увеличились для генкомпаний на фоне экономического кризиса и упавшего спроса на уголь со стороны металлургических предприятий.