Билл Гейтс: На Уолл-стрит слишком высокие зарплаты

Американский миллиардер Билл Гейтс считает, что зарплаты на Уолл-стрит "зачастую" являются слишком высокими и беспокоится по поводу госконтроля над частными компаниями, сообщает k2kapital.

Основатель софтверного гиганта Microsoft, который вышел на пенсию в прошлом году и сосредоточился на благотворительности, считает ошибочным принятие в 1993 году закона, ограничивающего заработную плату топ-менеджеров $1 млн. По его мнению, дальнейшие попытки ввести ограничения на размер компенсаций на Уолл-стрит могут дать обратный результат.

"Лимитирование окладов $1 млн. было плохой идеей в борьбе с ограничением заработков руководителей. Я думаю, что компенсации зачастую слишком высоки, но эту проблему решить очень трудно", - сказал Гейтс, выступая в Нью-Йорка. По его мнению, ограничение окладов на уровне $1 млн. побуждает компании компенсировать выплаты руководителям за счет прибыльных фондовых опционов, что, в конце концов, увеличивает выплаты топ-менеджерам до огромных сумм.

Американские чиновники вновь пытаются реформировать систему оплаты труда на Уолл-стрит для того, чтобы обуздать чрезмерные риски, которые уже привели финансовую систему на край пропасти в прошлом году. В то же время огромные компенсационные пакеты приводят американцев в бешенство, ведь безработица в стране выросла до максимального за последние 26 лет уровня до 10,2%.

Что касается контроля правительства над частными финансовыми учреждениями, то Гейтс считает и это плохой идеей. Такое положение вещей не только обесценивает активы такой компании, но и в целом является "неестественным", уверен основатель Microsoft.