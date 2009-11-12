В Японии цены производителей упали на 6,7%

Япония. Цены производителей упали на 6,7% в октябре 2009 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По отношению к сентябрю падение составило 0,7%.

Падение цен производителей не внушает оптимизма. Фактически японским производителям приходится действовать в неравной конкурентной борьбе с китайским бизнесом. И это может создать существенные проблемы для японских компаний, т.к. в отличие от китайских они не имеют доступ к дешевой рабочей силе.