UniCredit SpA. сократил чистую прибыль в 3 кв. на 26%
11:12, 12 ноября 2009Финансы
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Италия. UniCredit SpA. (крупнейший банк Италии) сократил чистую прибыль в третьем квартале 2009 года на 26% в связи со значительным увеличением резервов на возможные потери по ссудам. Чистая прибыль банка опустилась до 394 млн. евро, по сравнению с 532 млрд евро за аналогичный период прошлого года.
Плохие кредиты не только в украинских банках. Фактически вся мировая банковская система страдает от них и убытков не избежать.
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