UniCredit SpA. сократил чистую прибыль в 3 кв. на 26%

Италия. UniCredit SpA. (крупнейший банк Италии) сократил чистую прибыль в третьем квартале 2009 года на 26% в связи со значительным увеличением резервов на возможные потери по ссудам. Чистая прибыль банка опустилась до 394 млн. евро, по сравнению с 532 млрд евро за аналогичный период прошлого года.

Плохие кредиты не только в украинских банках. Фактически вся мировая банковская система страдает от них и убытков не избежать.