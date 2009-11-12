UniCredit SpA. сократил чистую прибыль в 3 кв. на 26%

11:12, 12 ноября 2009
Финансы
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Италия. UniCredit SpA. (крупнейший банк Италии) сократил чистую прибыль в третьем квартале 2009 года на 26% в связи со значительным увеличением резервов на возможные потери по ссудам. Чистая прибыль банка опустилась до 394 млн. евро, по сравнению с 532 млрд евро за аналогичный период прошлого года. 

Плохие кредиты не только в украинских банках. Фактически вся мировая банковская система страдает от них и убытков не избежать.

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