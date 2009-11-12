Убытки ING Groep N.V. за 9 мес. составили 223 млн. евро

Нидерланды. Чистые убытки ING Groep N.V. (крупнейшая в Нидерландах финансовая и страховая компания) за 9 месяцев 2009 г. составили 223 млн. евро, по сравнению с прибылью в 2,98 млрд евро, полученной за аналогичный период годом ранее.

Группе ING Groep N.V. не удается пока выбраться из убытков. Существенно подкосил эту финансовую группу кризис, прежде всего, за счет убытков от страховой деятельности и операций на фондовом рынке.