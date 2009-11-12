Премьер КНР: Худшее для мировой экономики позади

Худшее для мировой экономики позади, но восстановление будет медленным и неровным, заявил в четверг премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао. "Глобальная экономика начала восстанавливаться, но в целом восстановление будет медленным и неровным процессом", - сказал Вэнь на форуме в Пекине, сообщает k2kapital со ссылкой на Bloomberg.

Комментируя экономическую политику КНР, Вэнь Цзябао указал, что власти пока будут придерживаться относительно мягкого монетарного курса несмотря на стабилизацию экономики страны. При этом, по словам китайского премьера, властям необходимо подстраивать денежно-кредитную и фискальную политику под изменяющиеся экономические условия, в том числе с целью регулирования инфляционных ожиданий.

Отметим, что в среду Государственное статистическое бюро КНР опубликовало ряд макроэкономических данных, подтвердивших тот факт, что Китай на сегодня играет роль локомотива мировой экономики. Объем промышленного производства вырос в октябре на 16,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, а объем розничных продаж увеличился на 16,2%. Рост обоих показателей ускорился к предыдущему месяцу и превзошел прогнозы экономистов.

Быстрое восстановление Поднебесной после мирового экономического кризиса 2008 года аналитики связывают с эффективным пакетом госстимулов на 4 трлн юаней ($586 млрд), лавинным ростом кредитования в стране и смягчением денежно-кредитной политики. Между тем сами китайские власти признают, что данные антикризисные решения должны проводиться осторожно, с оглядкой на системные риски. Так, резкий рост цен на недвижимость в Китае и массивный приток спекулятивного капитала в местный фондовый рынок, наблюдаемые в этом году, повышают риск возникновения "пузырей" во второй крупнейшей экономике мира.