Банк России установил на 13 ноября курс евро - 42,91 руб.

Официальный курс евро ЦБ РФ с 13 ноября - ниже 43 рублей, установлен на уровне 42,9134 рубля, обновил 9-месячный минимум,свидетельствуют данные ЦБ, сообщает РИА Новости.

С пятницы официальный курс европейской валюты снижен на 12,90 копейки.

В последний раз курс евро ЦБ был определен ниже 43 рублей 27 января текущего года.

Официальный курс доллара, установленный ЦБ РФ с 13 ноября, снижен на 3,06 копейки - до 28,6701 рубля.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам в четверг, понизилась на 7 копеек и составила 35,08 рубля против 35,15 рубля в среду.