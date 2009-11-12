Межбанк: к 13:00 доллар торгуется на уровне 8,13/8,17 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 8,13/8,16 грн./долл., к 13:00 они установились на уровне 8,1350/8,1775 грн./долл.

Об этом сообщает компания «Укрдилинг».

Торги по рублю открылись котировками 0,2835/0,2847 грн./рубль, к 13:00 они составили 0,2833/0,2851 грн./рубль, торги по евро открылись на уровне 12,1714/12,2163 грн./евро, к 13:00 они составили 12,1600/12,2274 грн./евро.