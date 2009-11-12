«Кредит-Рейтинг» пересмотрел рейтинги надежности депозитов

14:26, 12 ноября 2009
Финансы
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Сообщение агентства

Украинское рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» пересмотрело рейтинги надежности банковских депозитов в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе рейтингового агентства.

Согласно сообщению, на основании анализа текущей информации о деятельности банков в Украине был приостановлен рейтинг надежности банковских депозитов одного финансового учреждения, отозван ранее приостановленный рейтинг одного банка, снижены (с «3» до «2») рейтинги двух банков и повышен рейтинг надежности банковских вкладов (с «3» до «4») одного банка.

Рейтинги надежности вкладов других банков были подтверждены на прежнем уровне.

По информации "Кредит-Рейтинга", большинство банков (25) в настоящее время демонстрируют среднюю надежность банковских вкладов с рейтингом «3». Оценку «5» (наивысшая надежность) имеют 8 банковских учреждений, количество банков с рейтингом «4» (высокая надежность) составило 14. Надежность банковских вкладов трех банков находится на уровне ниже среднего – «2» (невысокая надежность).

В агентстве также отметили, что на сегодняшний день информацию об уровне своих рейтингов раскрыло 17 банковских учреждений. Остальные рейтинги будут опубликованы по мере получения от банков разрешения на их публикацию.

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