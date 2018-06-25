«В случае неполучения транша МВФ возникнет давление на бюджет и курсовую стабильность»...

Богдан Данилишин является министром экономики намного дольше своих предшественников за все 18 лет независимости. Отчасти - благодаря продолжительному, по украинским меркам, сроку работы правительства Тимошенко. Отчасти - благодаря своеобразному подходу к работе: министр администрирует экономику страны с научной точки зрения, практически не вмешиваясь в подковерные интриги (если не считать «войну» с Тендерной палатой). Оппозиция часто критикует такую отстраненную позицию министра, считая ее одной из причин сложной ситуации в экономике. Однако сам Данилишин утверждает, что делает все, чтобы создать для правительства методологическую базу для выхода из кризиса. А то, что правительственные реформы не удаются, не его вина и не вина Кабмина. Проблема в том, что крупный капитал не заинтересован во многих регулятивных реформах, потому что боится массированного прихода в Украину крупных иностранных компаний, по сравнению с которыми украинские олигархи просто дети.

Интервью министра экономики Украины Богдана Данилишина интернет-изданию Weekly.ua.

- Богдан Михайлович, означает ли заявление Стросс-Кана о том, что программа сотрудничества с Украиной будет продолжена только после выборов, что четвертый транш до конца этого года в страну не поступит?

Во время своих последних визитов в Украину миссия Европейского департамента МВФ делала ударение на необходимости формирования реалистичного бюджета на 2010 год. Она считала необходимым, чтобы Президент ветировал закон о повышении социальных стандартов в случае принятия его Верховной Радой, поскольку вступление в силу этого документа поставит под угрозу макроэкономическую стабильность и конкурентоспособность экономики. Позицию МВФ относительно невозможности дополнительной нагрузки на бюджет разделяет и Всемирный банк. Таким образом, подписание главой государства упомянутого закона действительно усложнило переговорный процесс и привело к переносу четвертого транша кредита МВФ.

Вместе с тем, это не означает приостановление сотрудничества, а лишь то, что МВФ хочет убедиться, что все властные институты одинаково понимают цели программы и способы их достижения. Как только такое единство будет достигнуто, программа будет развиваться дальше. А когда это произойдет — до выборов или после — зависит от нас. МВФ остается открытым для дальнейшего сотрудничества.

- Приведет ли задержка транша к ухудшению ситуации в экономике?

В первую очередь, такую ситуацию необходимо рассматривать как негативный сигнал для кредиторов, инвесторов, а также международных рейтинговых агентств. Необходимо иметь убедительные доводы относительно платежеспособности страны и демонстрировать готовность выполнять взятые обязательства. Во-вторых, средства транша МВФ планировалось направить в бюджет на финансирование фискального дефицита, в том числе на погашение долговых обязательств правительства. В случае неполучения очередного транша возникнет давление на бюджет и курсовую стабильность. Бюджетная сфера будет требовать дополнительного привлечения средств для финансирования социальных статей бюджета (учитывая последние изменения в законодательстве).

С одной стороны, привлечение средств на внешних рынках станет проблематичным, принимая во внимание возможность понижения кредитного рейтинга как для страны, так и для частных заемщиков. С другой, банковая система еще довольно слаба, а выделение дополнительных средств бюджетному сектору посредством навязывания банкам облигаций внутреннего государственного займа изымет необходимые экономике средства. Поэтому для полного выполнения социальных обязательств правительство будет вынуждено существенно сократить финансирование капитальных расходов. А это, в свою очередь, только снизит способность страны в 2010 году начать восстанавливать рост.

Курсовая стабильность в таком случае будет полностью зависеть от политики НБУ в части управления международными резервами и достижения компромисса с правительством по эмиссионному финансированию дефицита бюджета. Безусловно, существует риск девальвационного давления на гривню, результатом которого в сочетании с повышением социальных стандартов станет рост инфляции.

- Покрытие дефицита за счет займов приведет к резкому росту госдолга страны. В 1998 году дефолт Украины наступил при потолке долга 55% ВВП. Ситуация не повторится?

Бюджетным кодексом Украины определено, что предельный размер государственного долга не может превышать 60% ВВП. До этого показателя нам еще далеко.

- Не может ли случиться так, что огромный внешний долг, необходимость выплаты государством и частными компаниями более 30 млрд. долл. в 2010 году и скудные золотовалютные резервы Нацбанка вынудят нас, как Аргентину в 2000 году, снять мораторий на продажу земли и передать 95% пахотных плодородных территорий в собственность иностранцам ради инвестиций?

Не думаю, что иностранные компании смогут вытеснить украинских владельцев, которые уже сформировались. Они имеют права собственности на объекты и осуществляют там свою деятельность.

- Но ведь у них большие долговые обязательства…

Не считаю, что долги - фактор риска, который может повлиять на их вытеснение.

- Потому что у нас такая судебная система?

Не только.

- Когда речь идет об инвестициях, Вы отмечаете, что все хотят у нас работать. Но почему-то никто не приходит. Иностранцы объясняют это тем, что в украинской юридической системе работать невозможно…

Я с вами не согласен. Сейчас у нас работают 1562 предприятия с американским капиталом, заходят еще 780, работают 700 предприятий с немецким капиталом. Всего порядка 25 тысяч предприятий с иностранным капиталом.

- Но это мизерные цифры для страны с 46 млн. населением.

Конечно, для современной экономики этого мало. Но заинтересованность есть, и я надеюсь, что доля иностранного капитала будет расти.

- Вы верите в реформирование юридической системы? Получение документов на землеотвод растягивается на два года, а ведь улучшение условий хозяйствования в компетенции и Минэкономики.

Сейчас не нужно два года на получение документов на землеотвод, мы приняли 42 постановления, касающихся упрощения регистрации и формирования политики единого окна. Инвестор приходит, излагает свои возможности, а мы обеспечиваем внедрение инвестиций. Создано Национальное агентство по иностранным инвестициям, которое будет сопровождать всех инвесторов и пропагандировать наши возможности за рубежом. Преград для прихода инвесторов сегодня нет.

- Можно ли сказать, что крупный капитал не заинтересован в приходе иностранных инвесторов, потому что у него нет финансовых ресурсов для удержания своей собственности?

Думаю, да.

- Оппозиционные силы утверждают: если бы деньги МВФ направили на строительство жилья или дорог, то сейчас не было бы проблем с наполнением бюджета. Так ли это?

Антикризисные программы, принятые правительством в декабре прошлого года, ничем не отличались по сути от программ, которые принимались в большинстве стран мира. Строительство дорог и финансирование строительства инфраструктуры, возобновление и стимулирование производства, включая металлургию и химию, дали результаты. Главное для нас в условиях кризиса - поддержать те отрасли производства, которые могут в будущем демонстрировать результаты и являются значимыми для экономики страны.

Мы много сделали для проведения антидемпинговых расследований относительно продукции, которая поступает в Украину из стран, формирующих систему рисков для нашей промышленности, создаем условия для своих производителей.

- Сейчас Нацбанк проводит политику сокращения объема денег в экономике, а правительство при этом оставляет без изменений соцвыплаты. Как бороться с таким дисбалансом?

При нормальной системе государственного регулирования и формирования целостного механизма, где президент, парламент, правительство и НБУ работают в унисон, была бы другая ситуация. А так как действует принцип - лебедь, рак и щука, то это и ведет к разбалансированию. Я считаю идеальной французскую систему, где национальный банк подчинен Минфину, но до президентских выборов у нас такое невозможно. После выборов, я думаю, будет формироваться новая система госрегулирования, нужно кардинально подходить к вопросу взаимодействия правительства и банковской системы.

- После реструктуризации долгов «Нафтогаза», кто Украине может поверить и профинансировать экономические программы, даже под государственные гарантии?

В мире есть много финансовых организаций, которые хотят сотрудничать с Украиной. Это - частные международные инвестиционные фонды, в частности из арабских стран. Конечно, для этого нужно осуществить реформирование, чтобы страна стала привлекательна для инвестиций. Например, сельское хозяйство. Единственное, что сейчас сдерживает инвестора - невозможность приватизировать земли сельхозназначения. Из-за перемены климата мы выходим из зоны рискового земледелия, у нас уже два года высокие урожаи зерновых. В связи с этим повышается привлекательность логистической системы юга страны - строительство элеваторов, различной инфраструктуры, связанной с экспортной политикой. Есть инвесторы, готовые вкладывать деньги в модернизацию.

- Глобальный кризис показал, что рыночная экономика не способна преодолеть проблемы без государственной поддержки. На каких направлениях, по Вашему мнению, нужно сконцентрировать госпомощь экономике Украины?

В тех отраслях, которые будут наиболее конкурентоспособными в ближайшие пять лет, где можно достичь самых высоких результатов. Мы можем производить продукцию машиностроения - военно-промышленного и ракетостроительного комплексов, судо- и самолетостроения. Что касается самолетостроения, тут нужно больше внимания уделять системе кооперационных связей, которые уже сформировались с Россией, возможно сотрудничество с мировыми гигантами, например, «Боингом» или «Аэробусом».

- Но ведь сейчас вкладываются бюджетные деньги и в те отрасли, которые демонстрируют большое падение?

Государство должно думать не только о производстве, но и о занятости населения. В этих отраслях работают люди, которые должны кормить свои семьи. Кроме того, в них сосредоточен большой научно-технический потенциал, он не должен пропасть. В бюджете на 2009 год был сформирован специальный стабилизационный фонд, который правительство использует для поддержки определенных отраслей производства. Средства фонда были направлены в самолетостроительную отрасль, сейчас направляются на исследования в космической отрасли, в сельское хозяйство, другие инвестиционные проекты.

- Давайте будем честными: деньги, перечисленные в поддержку самолетостроения - компенсация рефинансирования банковских кредитов, которые были получены.

И не только. Рефинансирование - это 2,2 млрд. грн., а там было около 5 млрд. грн., которые были направлены, в том числе, на финансирование и сборку самолетов для Ливии, создание новых типов лайнеров.

- Вы упомянули стабилизационный фонд. Ведь четко прописано, куда можно тратить деньги - на поддержание стабильности экономики. 14 октября Кабмин выделил из этого фонда 47 млн. грн. в поддержку связей с зарубежными украинцами, на проведение форумов, издание литературы для диаспоры. И еще 5 млн. грн. - на памятник Голодомору в Вашингтоне. Разве можно тратить деньги стабфонда на такие цели?

Распределение этих средств регулируется законом о бюджете на 2009 год и постановлениями Кабмина. Жизнь вносит свои коррективы, их нужно учитывать при текущем планировании. Правительство принимает постановления, которые имеют правовую силу. Нужно посмотреть на ситуацию, в которой мы сейчас живем. Есть мировые позиции Украины. Украина воспринимается как цивилизованное демократическое государство. Институт гражданского общества - это явление, которое нельзя воспринимать только через конкретные проблемы, которые возникают у государства в определенное время. Украина состоялась как государство в мире. Все, о чем вы говорите сейчас, - это формы, через которые Украину могут воспринимать в мире. Если нет других источников для финансирования своего представительства за рубежом, нужно искать такие возможности, которые в данный момент имеются.

- Правильно ли это, как считаете лично Вы?

Правительством принято определенное решение. Я - член команды и работаю в команде. Мое личное мнение может быть до обсуждения вопросов правительством. Если решение принято на заседании правительства — я член команды, который играет по определенным правилам.

- Не ожидаете возобновления попыток восстановить работу Тендерной палаты?

Пока я министр, второй Тендерной палаты не будет. Общество уже знает, что такое Тендерная палата и как работали процедуры закупок с 2004 года. С тех пор, как Минэкономики начало заниматься вопросами госзакупок, ситуация стала более прозрачной, сформирована система, позволяющая проводить более конкурентные процедуры. По сравнению с 2007 и 2008 годами, мы значительно снизили процент закупок у так называемого одного исполнителя.

- Недавно был отменен рыночный сбор, но сами рыночники расценивают действия правительства как закручивание гаек, поскольку им всем теперь придется стать плательщиками единого налога.

А я считаю, что отмена сбора снизит налоговую нагрузку на предпринимателей, торгующих на рынке. Что касается «серых» схем, то следует уменьшить теневой сектор, который сейчас присутствует в рыночной системе.

- Чем вы займетесь, если придется покинуть пост министра экономики? Вы видите себя в бизнесе, политике?

Если я не стану министром, ничего страшного не произойдет. В бизнесе я себя не вижу, стану заниматься научной деятельностью или политикой. Я до сих пор работаю на общественных началах директором научно-исследовательского института, откуда я пришел, и поддерживаю с ним тесные отношения. Кстати, за последние 18 лет я работаю на этой должности дольше всех.

- То есть, на следующих парламентских выборах можно ожидать Вашего появления в партийных списках?

Все неприятности по мере поступления...

Беседу вели Александр Дубинский и Олеся Остафиева (еженедельник Weekly.ua)